قانون «حفاظت از خاک» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور «قانون حفاظت از خاک» را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد.

قانون حفاظت از خاک که ۴ خرداد ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی و ۱۲ خرداد ۹۸ در شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسیده برای اجرا ابلاغ شد.

این لایحه به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود.

با توجه به اینکه مدیریت و بهره برداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن یکی از مهمترین چالش‌های حال و آینده کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمه خشک از جمله ایران شناخته می‌شود و یکی از دلایل مهم مدیریت غیر علمی و سو رفتار با خاک در کشور، نبود قانونی جامع و فراگیر است که بتواند فعالیت‌های کلیه آحاد جامعه، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک کشور هماهنگ نماید.

بنابراین به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و بهره برداری بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن و احیا، اصلاح و بهسازی خاک‌های تخریب و آلوده شده، لایحه مذکور تهیه و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون ابلاغ شد.