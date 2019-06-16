AFC درخواست غرامت باشگاه ذوب آهن را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و النصر عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ابتدا قرار بود در عراق برگزار شود که با دستور کنفدراسیون فوتبال آسیا و به دلایل امنیتی، این مسابقه لغو و به قطر منتقل شد.

این اتفاق در شرایط رخ داد که ذوب آهن برای برگزاری بازی به عراق سفر کرده بود و هزینه‌های زیادی برای این سفر متقبل شده بود.

مدیران باشگاه ذوب آهن بعد از بازگشت به ایران، در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست گرفتن غرامت بابت لغو این مسابقه کردند.

AFC بعد از بررسی نامه این باشگاه ایرانی، درخواست آنها را برای دریافت غرامت رد کرد.

با این حال شکایت ذوب آهن از باشگاه الزورا و میزبانی این تیم در عراق در حال بررسی است و رأی انضباطی آن در آینده صادر خواهد شد.