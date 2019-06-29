کارت کنکور ۹۸ از یکشنبه توزیع می شود/چه مواردی نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۹۸ برای رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیرانتفاعی، دوره‌های نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

برای رشته‌های تحصیلی با آزمون کنکور سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۶۴ هزار و ۲۴۱ نفر در گروه ریاضی و فنی، تعداد ۶۳۷ هزار و ۲۴۶ نفر در گروه علوم تجربی، تعداد ۲۸۲ هزار و ۳۰۶ نفر در گروه علوم انسانی، تعداد ۲۵ هزار و ۱۳۵ نفر در گروه هنر و تعداد ۱۰ هزار و ۸۷ نفر در گروه زبان‌های خارجی ثبت نام کردند.

از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر زن (معادل ۵۷.۹۸ درصد داوطلبان) و ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر مرد (معادل ۴۲.۰۲ درصد داوطلبان) هستند. آمار ثبت نام کنندگان در کنکور سال ۹۸ نسبت به آمار ثبت نام کنندگان در سال ۹۷ تعداد ۶۴ هزار و ۷۹۷ نفر بیشتر است.

با توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب واقعی و تعداد علاقمندان به گروه‌های آزمایشی دوم و سوم (هنر و زبان‌های خارجی) برای برگزاری آزمون سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

کارت شرکت در آزمون تمامی گروه‌های آزمایشی به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از ۹ تیرماه تا ۱۲ تیرماه ۹۸ برای مشاهده و پرینت کارت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود. کلیه داوطلبان لازم است نسبت به دریافت پرینت کارت و برگه راهنمای آزمون در مهلت مقرر اقدام کنند.

متقاضیان شرکت در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام‌خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه‌های آزمایشی دوم و سوم (گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام کنند.

داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش اینترنتی اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید پرینت کارت شرکت در آزمون را دریافت کنند.

داوطلبان نظام سالی واحدی و ترمی واحدی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم (فارغ‌التحصیلان سال ۱۳۸۴ به بعد) و یا پیش‌دانشگاهی (فارغ‌التحصیلان سال ۱۳۹۱ به بعد) هستند و داوطلبان نظام آموزشی جدید (نظام ۶،۳،۳) که دیپلم خود را در سال ۱۳۹۸ اخذ می‌کنند باید در صورت مغایرت در بند اعلام شده زیر اقدام کنند.

این داوطلبان در صورتی که مغایرتی در بندهای ۱ ،۳ ،۴، ۷ ،۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محل اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی، عنوان مدرک پیش‌دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی، کد دانش آموزی مقطع پیش‌دانشگاهی در کارت مشاهده کردند لازم است برای پیگیری حداکثر تا تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

تبصره: سوابق تحصیلی کلیه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی (بخصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشی جدید ۶،۳،۳) از تاریخ ۲۰ تیر ۹۸ برای مشاهده بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در سوابق تحصیلی خود، تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ برای پیگیری و اصلاح مغایرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۷ شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش‌دانشگاهی و وضعیت تحصیلی و اشتغال مشاهده کردند لازم است در سایت سنجش موارد را اصلاح کنند.

این داوطلبان لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴ تیر ۹۸ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاًح موارد اقدام کنند.

داوطلبان در صورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۲، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت، بهیار و نظام آموزشی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند ضروری است از سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه کنند.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله؛ فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس، درج عکسی به جز عکس داوطلب (اشتباه عکس) و … است باید از از سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کرده و موضوع را دنبال کنند تا مشکل برطرف شود.

تذکر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند.

این امکان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطلاعات خود را مفقود کرده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۱۳ تیرماه، آزمون داوطلبان گروه هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ تیر، آزمون داوطلبان گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۱۴ تیر و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۴ تیر ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۵۱۸ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون و پس از تصحیح برگه‌ها، کارنامه اولیه در دهه دوم مردادماه ۹۸ منتشر می‌شود. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌شوند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه‌ها در مهلت اعلام شده نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۸ در نیمه دوم شهریورماه ۹۸ منتشر می‌شود.