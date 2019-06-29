استرماچونی دستیار ایرانی نخواسته/ سرپرستی پرویز مظلومی صحت ندارد

اسماعیل خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر تغییر سرپرست تیم فوتبال استقلال و حضور پرویز مظلومی به جای اصغر حاجیلو گفت: بعید می دانم این خبر صحت داشته باشد. من با آقای فتحی جلسه‌ای داشتم که ایشان چیزی در این ارتباط نگفت.

وی درباره اینکه گفت می‌شود حاجیلو قهر کرده است، تصریح کرد: همانطور که گفتم بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد. حاجیلو رابطه خوبی با آقای فتحی دارد و این خبر صحت ندارد.

عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که «آیا مربی ایرانی دیگری به جز بهزاد غلامپور به کادر فنی تیم اضافه می‌شود؟» تاکید کرد: تا این لحظه آقای استراماچونی کسی را نخواسته است.

خلیل زاده همچنین با اشاره به مشکل اصلی استقلال که این روزها کسر امتیاز و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه را تهدید می‌کند، افزود: واقعاً بدهی ما به پروئیچ کارمان را سخت کرده است. دنبال حل این مشکل هستیم اما پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار دلار واقعاً سنگین است. باید این مشکل را حل کنیم تا ۶ امتیاز از استقلال کسر نشود. در عین حال آیاندا پاتوسی بازیکن آفریقایی را هم مدنظر داریم اما اولویتمان پرداخت مطالبات پرو ئیچ است.

وی افزود: پاتوسی بازیکن خوبی است که اعضای هیأت مدیره هم دنبال حل مشکل هستند ولی جذب او مشروط به منابع مالی است. دنبالش هستیم این بازیکن را بگیریم ولی اگر به هر دلیل نشد، از بازیکنان جوان خودمان استفاده می‌کنیم.

«آیا بازیکن خارجی دیگری جز پاتوسی در لیست استراماچونی قرار دارد و آیا سفر امیرحسین فتحی به امارات برای مذاکره با بازیکنان خارجی است؟» عضو هیأت مدیره استقلال در پاسخ به این سوال گفت: آقای فتحی دنبال بازیکن خارجی نیست و در پی پیدا کردن منابع مالی است. به جز پاتوسی بازیکن دیگری را مدنظر نداریم؛ حداقل تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم.

خلیل زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پژمان منتظری و علی کریمی تاکید کرد: فکر می‌کنم حضور منتظری در استقلال منتفی است ولی با علی کریمی در حال مذاکره هستیم.

عضو هیأت مدیره استقلال یادآور شد: تا جایی که توانمان برسد کمک می‌کنیم تا مشکلات مالی حل شود. استقلال از دوران قبل دچار مشکلات عدیده مالی است. معوقات قبلی که بسیار زیاد است و منابع مالی ما صرف پرداخت آن می‌شود. آقای فتحی ۱۰ ماه است به استقلال آمده و تمام تلاشش را به کار گرفته است تا این مشکلات را حل کند.