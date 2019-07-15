عبور صنعت خودروسازی ایران از مونتاژکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در حاشیه آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ در جمع خبرنگاران گفت: ما در صنعت خودرو از مونتاژکاری عبور کرده و به سمت تولید محدود پیش رفته ایم و این در شرایطی است که محصولات مشترک قرارداد ایران خودرو با پژو هم اکنون در حال تولید از سوی طرف دوم قرارداد است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: محصول تولیدی قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو بعد از برجام به زودی از سوی ایران خودرو وارد بازار خواهد شد و نکته حائز اهمیت آن داخلی سازی ۶۰ درصدی قطعات است.

ستاری اظهارداشت: مجموعه ایران خودرو تلاش کرده تا قطعات باقیمانده در این خودرو را به مرز ۸۰ درصد داخلی سازی برساند. این در شرایطی است که با توجه به تحریم هایی که در آن قرار داریم، تامین قطعات سخت است و صنعت خودرو باید از این موقعیت استفاده کرده و دانش فنی را به کار گیرد.

وی تصریح کرد: بعد از خروج پژو از ایران، اتفاقی که افتاد توقف قرارداد بود اما اکنون به همت تولیدکنندگان داخلی محصول آن قرارداد وارد بازار خواهد شد.

به گفته ستاری تا زمانی که به فکر واردات باشیم نمی توان اسم کار خود را صنعت بگذاریم.