کشتی ایرانی توقیف شده در جبل الطارق هرچه سریعتر آزاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: از اقتدار نیروی دریایی سپاه در توقیف نفتکش متخلف انگلیسی و همچنین فعالیت های دیپلماتیک وزیر امور خارجه کشورمان به صورت توامان تشکر می کنم.

وی ادامه داد: به عنوان رئیس گروه دوستی ایران و انگلیس به وزیر خارجه انگلیس می گویم شما به دستور آمریکا کشتی ایرانی را غیرقانونی متوقف کردید اما ما به دلیل موارد نقض مقررات قانونی کشتی انگلیسی را متوقف کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: باید هرچه سریعتر کشتی ایرانی در جبل الطارق آزاد شود تا مجبور نباشیم از تمام کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند عوارض بخواهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: از صدا و سیما می‌خواهیم نسبت به انتخابات شورایاری ها در تهران اهتمام لازم را داشته باشد.

کواکبیان تصریح کرد: رئیس‌جمهور هرچه سریعتر وزیر آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.