رهبر ارکستر سمفونیک تهران در «شب موسیقی» شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، «شب موسیقی » دومین شب از مجله شبانگاهی «شب های هنر» است که یکشنبه شب ها ساعت ۲۳ پخش می شود.

رضا مهدوی مجری کارشناس «شب موسیقی» یکشنبه ۶ مرداد ماه در این برنامه میزبان شهرداد روحانی موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی می شود و با وی درخصوص ارکستر سمفونیک ایران به گفتگو می پردازد.

پخش سه قطعه از ارکستر سمفونیک ایران به رهبری شهرداد روحانی و دو قطعه از علی رهبری در برنامه این هفته «شب موسیقی» پخش می شود. در قسمت ناشنیده های «شب موسیقی» یکشنبه شب، قطعه ای از استاد بنان که در سال ۴۳ اجرا شده است پخش خواهد شد.

گزارشی از بزرگداشت محمدعلی بهارلو از نوازندگان قدیمی ویلن، گفتگو با پرویز بیات نوازنده پیشکسوت کنترباس و باسابقه ترین نوازنده ارکستر سمفونیک تهران و پخش گفتگویی درخصوص زنده یاد مصطفی کمال پورتراب آهنگساز ایرانی و از استادان تئوری موسیقی (استاد شهرداد روحانی ) از دیگر بخش های مجله «شب موسیقی» است.

«شب موسیقی» به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، مجله تخصصی موسیقیایی، یک شنبه شب ها ساعت ۲۳ به طور زنده، از شبکه ۴ سیما پخش می شود. «شب های هنر» محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که از شنبه تا جمعه، هرشب ساعت ۲۳، به یکی از موضوعات تئاتر، موسیقی، شعر و ادبیات، کتاب و روایت، معماری، سینما و طنز می پردازد.