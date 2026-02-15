بابایی: بیش از ۸۷ درصد پهنه کشور حدنگاری شد

حسن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات کاداستر در کشور اظهارکرد: از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار پهنه کشور، بیش از ۸۷ درصد حدنگاری شده است. در عرصههای ملی و منابع طبیعی نیز از مجموع ۱۳۵ میلیون هکتار، حدود ۱۳۲ میلیون هکتار یعنی نزدیک به ۹۹.۵ درصد حدنگاری شده و دارای سند رسمی است. در حوزه اراضی کشاورزی نیز از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، نزدیک به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده که حدود ۷۵ درصد پهنهها به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز کرد: حدنگاری پهنههای نیروهای مسلح تقریباً کامل شده، شهرکهای صنعتی حدود ۹۰ درصد، دستگاههای دولتی ۸۵ درصد و بافتهای روستایی نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند. سامانه ماده ۱۰ نیز مراحل آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ بهطور رسمی راهاندازی خواهد شد.
بابایی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش اختلافات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است و تنها راهکار مؤثر آن، حرکت به سمت صدور سند رسمی، تثبیت مالکیت و بیاعتبارسازی اسناد عادی است که منشأ بخش عمده اختلافات و پروندههای قضایی بوده است.
بابایی در ادامه به موضوع انتشار آگهیهای ثبتی اشاره کرد و گفت:بر اساس قانون، برخی آگهیهای ثبتی باید در روزنامههای کشوری و برخی دیگر در روزنامههای محلی منتشر شود. با احترام به اصحاب مطبوعات و با توجه به اینکه بخشی از درآمد روزنامهها از محل آگهیها تأمین میشود، با وجود امکان انتشار الکترونیکی، انتشار آگهیها متوقف نشده است و به همکاران تأکید شده که هم آگهی استانی و هم آگهی ملی طبق قانون انجام شود.
