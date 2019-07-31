کاروان نظامی ترکیه در راه مرز با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترکیه ادوات و نیروهای اضافی به مرز سوریه اعزام کرد.

بر اساس این گزارش؛ کاروان نظامی شامل ۱۲ خودرو زرهی همراه با نیروهای ویژه به منطقه مرزی با سوریه درشهر راس العین اعزام شده اند.

این در حالی است که خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه چند روز قبل از احتمال شروع عملیات نظامی جدید ترکیه در شمال سوریه اگر توافقی در زمینه منطقه امن با آمریکا ایجاد نشود، خبر داده بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز قبلا از آمادگی این کشور برای شروع عملیات در شرق فرات و نیز منبج، ضد کردهای مورد حمایت آمریکا خبر داده بود.