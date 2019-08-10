به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «تادامیچی یاماماتو» نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس دفتر «یوناما» امروز شنبه در پیامی به مناسب فرا رسیدن عید قربان ابراز امیدواری کرد که خانواده‌ها در افغانستان در فضائی عاری از ترس و خشونت از روزهای عید تجلیل کنند.

نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در این خصوص گفت که سازمان ملل متحد به عنوان یک همکار و حامی متعهد در تلاش‌های افغانستان برای دستیابی به ثبات، رفاه و صلح پایدار باقی می‌ماند.

این در حالی است که رهبر گروه طالبان نیز در پیام روز عید خود، از هواداران‌ اش خواسته بود تا در روزهای عید به غیرنظامیان آسیب نرسانند.