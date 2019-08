واکنش گسترده مردم آمریکا و نوام چامسکی به مقاله حبیب احمدزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز پیش حبیب احمدزاده نویسنده، مستندساز و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر در واکنش به اعمال تحریم محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و همچنین سخنان دونالد ترامپ مبنی بر شکست ایرانیان در تمامی جنگ‌های پیشین‌، مقاله ای نوشت که ترجمه انگلیسی آن، بازتاب گسترده‌ای در بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی ضدجنگ آمریکا از جمله

Codepink,Commondream,Consortiumnews,Mintpressnews, globalreasearch, Opednews , Payvand , Snls,Positieunivers , Iranisnottheenemy, Imwithulsi ,lobelog

داشت و بسیاری از مردم آمریکا با ارسال کامنت‌های مختلف به این مقاله پرداختند.

از مشهورترین این افراد که نظر خود را به‌صورت پست الکترونیکی برای احمدزاده ارسال کرده، نوام چامسکی زبان‌شناس، فیلسوف و جامعه‌شناس این کشور است.

چامسکی در نامه الکترونیکی خود چنین نوشته است:

Strong letter. There is a problem however. Trump and his associates know and care nothing about any of this.

Noam

نامه عالی است. اما یک مشکل وجود دارد و آن اینکه ، ترامپ و همراهانش برای این موضوعات اهمیتی قائل نیستد.

نوام

مقاله احمدزاده با عنوان «ترامپ، ظریف و ما ایرانیان» به زبان فارسی نیز به شرح زیر است:

آقای ترامپ و دوستانش همچون پمپئو و بولتن جگر سوخته‌ای از ایران و ایرانی دارند وگرنه در این دوسه روز و با این همه مشکلات داخلی، امور کشور گرفتار آمریکا درجنگ تجاری با چین ، ژاپن و اروپا و دیوار مرزی مهاجرین ر ا رها نمی‌کردند تا صرفا به ما بپردازند.

اولین مورد آن است که رئیس‌جمهور ترامپ از باب محبت همیشگی‌شان فرمودند که ایرانیان در هیچ جنگی در طول تاریخ نبرده و در هیچ مذاکره‌ای نباخته‌اند. اگر حتی کاری به کارنامه سراسر صفر شخص ترامپ در درس تاریخ مدرسه و نیز کارنامه سراسر شکست دولت‌های آمریکا از فضاحت‌های تحقیر آمیز در ویتنام، عراق، افغانستان و سوریه و یمن هم نداشته باشیم، باید به نکته ظریفی در تاریخ ایران و ایرانی حداقل در ۲۵۰ سال اخیر اشاره کنیم که هرگز ما ایرانیان جنگی را شروع نکرده‌ایم تا به‌مانند شما به‌دنبال پیروزی در آن باشیم. ولی نکته مهم و ظریف‌تر از ظریف وزیر محترم خارجه‌مان، تفاوت ماهوی نگاه ما ایرانیان به جنگ با شما دولتمردان آمریکاست‌.

در سریال دلیران تنگستان ، رییسعلی دلواری آن سردار مشهور جنوب در جواب فردی از نوجوانان رزمنده جنوب که از هیجان شروع نبرد با کشتی‌های نظامی انگلیسی وارد شده برای جنگ در مقابل روستایشان دلوار که می‌گوید درصورت حمله غارتشان می‌کنیم ، با هیجان جمله‌ای تاریخی میگویند بدین مضمون: نه پسر، ما نمی‌جنگیم که چیزی بدست بیاوریم ، ما فقط می‌جنگیم که چیزی از دست ندهیم.

جناب ترامپ ، اگر بر قاعده و فلسفه ما ایرانیان و تعریف ما از جنگ باشد، که ما در همین جنگ ایران و عراق با تمام پشتیبانی شما و رفقایتان از آقا صدام و ریختن صدها تن بمب شیمیایی برسر زنان و کودکانمان، ذره‌ای از خاک کشورمان را از دست ندادیم و پیروز محسوب می‌شویم ولی شما بفرمایید با تعریف فلسفی شما از جنگ که با تصاحب و کشتار مردمان نابودشده برای قبولی موفقیت همراه است، در همین ۲۰ سال اخیر، شما در کدامین جنگ پیروز بوده‌اید؟

و اما قسمت دوم و آن‌که ما در مذاکره همیشه فاتح بوده‌ایم؛ اگر چنین است، پس چرا دوباره آزموده را می‌آزمایید و به‌دنبال مذاکره با این استاد بزرگ شطرنج مذاکره هستید، که همزمان و در آن واحد دست بازیگر بزرگش یعنی وزیر خارجه را عملا و با خباثت در این هماوردی از پشت می‌بندید تا نتواند حتی مهره‌ای سرباز را تکان دهد. جمله آخر را فاش با این شیاطین همراه با ناتانیاهو و بن سلمان‌ها باید گفت. برخلاف نظر سطحی شما، سربازان ما مهره‌های فضای مجازی شطرنج نیستند، که با تحریم بازیگران پشت صفحه از حرکت بایستند.

آقایان ترامپ، بن سلمان وناتانیاهو سربازان ما همان رئیسعلی‌ها هستند و همان تعریف قدیمی از نبرد و جهاد، پس نصیحتی صادقانه برای شما دارم. از ما ایرانیان بیشتر و بیشتر بترسید.

حبیب احمدزاده

***

برای خواندن متن نظرات خوانندگان آمریکایی و اصل ترجمه انگلیسی مقاله می‌توان به این نشانی‌های الکترونیکی مراجعه کرد:

https://www.codepink.org/iranian_war_veteran_gives_advice_to_trump

http://www.commondreams.org/views/۲۰۱۹/۰۸/۰۶/iranian-war-vet-has-some-advice-trump-dont-play-checkers-grandmasters-ches

s%۳famp

https://consortiumnews.com/۲۰۱۹/۰۸/۰۸/a-letter-to-president-trump/

https://www.mintpressnews.com/author/habib-ahmadzadeh/

https://www.globalresearch.ca/author/habib-ahmadzadeh

http://www.payvand.com/news/politics.html

https://mintpressnews.ru/iran-war-vet-advice-trump-dont-play-checkers-grandmasters-chess/۲۶۱۱۶۰/

https://snls.news/news/

https://iranisnottheenemy.info/۲۰۱۹/۰۸/۰۷/۲۰۱۹-۰۸-۰۷-Social-Media-Postees/

https://imwithtulsi.info/۲۰۱۹/۰۸/۰۸/

https://trumpandtrumpism.com/۲۰۱۹/۰۸/۰۷/۲۶۱۱۶۰/

https://lobelog.com/a-letter-to-donald-trump-from-an-iranian-war-veteran/