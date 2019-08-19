به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ناتاشا برتاد» (Natasha Bertaud) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق با بروکسل سناریوی ترجیحی اتحادیه اروپا نیست.

سخنگوی کمیسیون اروپا در این باره ادامه داد: این اقدام (برگزیتِ بدون توافق) تخریب قابل توجهی در کسب‌وکارها را به دنبال داشته و تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد دارد.

وی در این باره افزود: همچنین، تأثیر آن نیز به‌طور نسبی بر انگلیس بیشتر از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. بریتانیا متأسفانه بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود.

گفتنی است مردم انگلستان ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی طی یک همه پرسی با ۵۲ درصد آراء به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.

پیش از این قرار بود ۲۹ مارس ۲۰۱۹ انگلستان رسما از اتحادیه اروپا خارج شود؛ اما پارلمان این کشور لایحه تعویق برگزیت تا ۳۰ ژوئن را تصویب کرد.

پارلمان انگلستان نیز تا کنون ۳ بار برگزیت را رد و لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مجبور است برای اجتناب از اجرای بدون توافق آن، از اتحادیه اروپا درخواست مهلت کند.

بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس هم قصد دارد تا ۳۱ اکتبر سال جاری میلادی کشورش را با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.