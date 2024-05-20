رییس جمهور در راه آبادانی و سربلندی ایران اسلامی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر متکان معاون وزیر و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران در پیامی شهادت آیت الله رئیسی سید خدمتگزار مردم و هیأت همران شأن را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
بسم الرب شهدا
انا لله و انا الیه راجعون
سید خدمتگزار مردم در راه آبادانی و سربلندی ایران اسلامی به ملکوت اعلی پیوست.
شهادت پاداش مردان خداست، اما آنچه که این شهادت را جاودان و ماندگار میسازد، اخلاص عمل و جهاد اکمل در راه خدمت به اسلام و مردم است.
سید خادم الرضا و شهید مکتب سید الشهدا (ع)، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جهادی، آیت الله سید محمد علی آلهاشم امام جمعه شهید تبریز، وزیر جبهه مقاومت و عضو شورای عالی کمیسیون ملی ایران، شهید حسین امیر عبدالهیان، استاندار نورانی و جان بر کف خدمت استان آذربایجان شرقی، مالک رحمتی و همراهان جهادی شأن، با پیوستن به شهدای سرافراز انقلاب، با خون پاک خویش تنه تناور انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش از پیش مستحکمتر و با صلابتتر ساختند.
ملت شهیدپرور ایران در ادوار مختلف از نزدیک شاهد مجاهدتها و از خودگذشتگیهای رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی بودهاند، اینجانب با قلبی آکنده از درد و حرمان، این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و نایب برحقش امام خامنهای مدظلهالعالی و خاندان معزز و ارجمندشان آیت الله علم الهدی امام جمعه ارجمند مشهد مقدس، همسر بزرگوار و فرزندان آن شهید سعید تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
هر چند که فقدان این شهیدان شریف و خدوم، ضایعهای عظیم برای ملت بزرگ ایران اسلامی است، لیکن به برکت انفاس قدسی اهل بیت سلام الله علیها و وجود سراسر بهجت و مبارک مقام معظم رهبری امام خامنهای، نهضت سرافرازی و سربلندی انقلاب اسلامی همواره بر دوام و پایدار است و راه شهیدان پیوسته ادامه دارد.
رقص و جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند
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