مردم آذربایجان درگام دوم انقلاب برای مردم سایر استانها الگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز جمعه در جمع مردم تبریز در مصلی اعظم امام خمینی تبریز گفت: صبغه الهی داشتن و وجود ولی فقیه از عوامل ثبات انقلاب اسلامی ایران است.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در خبرگان رهبری گفت: بصیرت مردم عامل دیگری در عظمت و ثبات انقلاب اسلامی است، مردم خادم و خائن را تشخیص می دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مقاومت مردم در برابر هجمه های نظامی، تبلیغاتی، اقتصادی و روانی کشور را به پیشرفت در عرصه های مختلف رسانده است.

وی گفت: در ۴۰ سال گذشته عظمت و سربلندی در عرصه های بین المللی و داخلی نصیب مردم شده اما در گام دوم انقلاب باید بیش از قبل تلاش کرد.

شبستری افزود: مردم آذربایجان همواره پیشتاز بوده و آفریننده ۲۹ بهمن بوده اند، شما باید برای دیگر استان ها الگو باشید. مشکلات اقتصادی در اثر توجه به ظرفیت های داخلی و رونق تولید، قابل حل است. قدرت آمریکا و اسرائیل رو به افول است و جنگی مطرح نیست.

وی گفت: با شرکت پرشور و با مشارکت بالا در انتخابات مجلس، افراد ولایی و انقلابی به مجلس فرستاده شود تا مشکلات کشور را حل کنند. با وجود فضای زیاد در مصلی و حضور امام جمعه جوان و فعال، جای بهانه ای برای عدم حضور در نماز جمعه نیست.

وی گفت: آمریکا رو به افول و استیصال است و در صورت بسته شدن تنگه هرمز به وسیله ایران جهان غرب در یک باتلاق فرو خواهد رفت.