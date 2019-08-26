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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

۷ شهریورماه؛

نشست فقه و رانت و رابطه آن با عدالت برگزار می شود

نشست فقه و رانت و رابطه آن با عدالت برگزار می شود

نشست فقه و رانت و رابطه آن با عدالت با حضور کارشناسان ۷ شهریورماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سلسله نشست های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب و تمدن نوین، نشستی با عنوان فقه و رانت و رابطه آن با عدالت توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

این نشست پنج‌شنبه ۷ شهریورماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج)  برپا می شود.
این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی و حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی به عنوان ارائه دهنده و دبیر علمی حجت الاسلام علیرضا فجری برگزار می گردد.

کد مطلب 4702242

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