حجت‌الاسلام سیدجواد سجادی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: در محرم سال جاری، حدود ۲۴۰ مبلغ و ۶۰ مبلغه به شهرستان‌ها و روستاهای خوشاب، داورزن، سبزوار و شهر ششتمد اعزام شدند.

وی با اظهار اینکه یکی از اهداف و برنامه‌های اداره تبلیغات اسلامی سبزوار در سال جاری، تبیین گام دوم انقلاب با تأکید بر تحکیم خانواده است، افزود: تبلیغ فرزندآوری، بررسی و تحلیل آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و ازدواج‌های زودهنگام، در دستور کار مبلغان اعزامی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سجادی‌نژاد با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان بالا رفتن سن ازدواج جوانان و هزینه‌های مراسم ازدواج آنان است، بیان کرد: تبلیغ برای کاهش هزینه‌های ازدواج از دیگر اهداف مبلغین اعزامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار با تأکید بر پرهیز از مردم آزاری توسط هیئت‌های عزاداری و رعایت حال رانندگان و مسافران و پرهیز از بستن خیایان‌ها، بیان کرد: از آسیب‌های عزاداری موجود در هیئت‌های عزاداری، استفاده از موسیقی و استفاده بیش از اندازه از طبل‌ها توسط هیئت‌های زنجیرزنی است.

وی با اشاره به اینکه مداحان باید به محتوای اشعار توجه بیشتری داشته باشند، افزود: در حال حاضر ۳۱۱ هیئت عزاداری دارای کد در شهرستان‌های سبزوار، خوشاب و داورزن ثبت و مشغول فعالیت هستند. هیئت‌های عزاداری برای استفاده از خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی، باید مشخصات هیئت‌ها را در سامانه این اداره ثبت و کد مخصوص دریافت کنند.