گردهمایی بزرگ عاشوراییان استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت‌های عزاداری استان یزد عصر شنبه، هفتم محرم، انسجام و یکدلی خود را به نمایش گذاشتند و همه تحت لوای حسینیه ایران، با یک پرچم و یک مداحی واحد اقدام به سینه‌زنی و عزاداری کردند.

عزاداران حسینی با اجتماع در حسینیه امیرچقماق، در سوگ شهدای کربلا به وی‌ژه حضرت امام حسین (ع) و خاندان پاک و مطهرش به عزاداری پرداختند.

در این مراسم نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، جمعی از اعضای شورای شهر، جمعی از علما و روحانیون شاخص استان و مردم عزادار دارالعباده یزد حضور داشتند.

این گردهمایی هر سال در روز ۱۳ محرم برگزار می‌شد اما امسال به دلیل مصادف شدن ۱۳ محرم با روز جمعه و تلاقی برنامه اجتماع بزرگ عاشوراییان با نماز پر خیر و برکت جمعه، این مراسم در روز هفتم محرم برگزار شد.

امسال سومین سالی است که اجتماع بزرگ عاشوراییان استان یزد در میدان امیرچقماق یزد برگزار می‌شود و اقدامی برای به نمایش گذاشتن انسجام و همدلی هیئت‌های عزاداری در حسینیه ایران است.

در مراسم اجتماع عاشوراییان، برخی مراسم آئینی از جمله دسته سقاها نیز با همکاری دبیرخانه بین‌المللی یزد حسینیه ایران، بعد از سال‌ها در این مراسم تشکیل شد.