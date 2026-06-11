آماده باش عاشورایی در ساری با شعار « در خیمه حسینیم»

به گزارش خبرگزاری مهر،، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری با انتشار بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم ۱۴۴۸ اعلام داشت که امسال این ایام در شرایطی حساس و سرنوشت ساز برگزار می شود و ملت ایران بیش از هر زمان نیازمند بهره گیری از درس های عاشورا برای حفظ وحدت و امنیت ملی است.

در این بیانیه با اشاره به حضور هوشمندانه مردم ساری در میدان های آئینی طی ماه های اخیر تأکید شده است که آنان آمادگی کامل برای خلق حماسه ای دیگر در محرم ۱۴۴۸ دارند.

شعار رسمی این محرم و صفر، در خیمه حسینیم خونخواه و جانفدائیم تعیین شده است.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، عزاداران هر شب ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در میدان آئینی امام حسین گردهم می آیند. مراسم دسته های مذهبی و تکایا از ساعت ۲۲ برگزار می شود. دسته رویی های سنتی طبق روال سال های قبل برپا می گردد. شام غریبان نیز با اجتماع عزاداران در همین میدان برگزار می شود.

به وعاظ توصیه شده است به دستاوردهای تمدنی، راهبردی و میدانی ایران اسلامی و افق تمدن سازی اشاره کرده و بر مضامین استکبارستیزی، جهاد، ایثار، بیعت با رهبری و توجه به ظهور تأکید نمایند.

از جامعه مداحان نیز خواسته شده تا با استفاده از مضامین فاخر، روح حماسه و جهاد را منتقل کرده و فضای استغاثه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ایجاد نمایند.

مسئولان هیئات موظف شده اند در فضای عزاداری، نماد پرچم ایران، خونخواهی، بیعت با رهبری و شعارهای استکبارستیزانه را مهیا کنند.

همچنین از عموم مردم دعوت شده است با پرچم ایران در مراسم حاضر شوند و پس از پایان عزاداری، به صورت گروهی در تقاطع ها و میادین به پرچم گردانی بپردازند.

این بیانیه با آرزوی توفیق اقامه عزای باشکوه امام حسین علیه السلام، پیروزی جبهه های مقاومت و تعجیل در فرج امام زمان عج به پایان رسیده است.