به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، امروز در مراسم عزاداری هیأت عزاداران اصحاب الحسین (ع) در سالن شهدای مرکز بهداری شمال شرق، با بیان اینکه حادثه کربلا از نظر ما که اعتقاد به مقام ولایت داریم ممکن است اثرگذار باشد، گفت: جریان کربلا و عاشورا، انسان‌های منکر اهل‌بیت (ع)، منکر اسلام و حتی منکر خدا را تحت تأثیر قرار داده است، این خصوصیت چیست؟

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ادامه داد: در بررسی حوادث تاریخی، جنگ‌ها و خونریزی‌ها، دو نوع حادثه داریم، یکی که کشته‌ها، کشته‌های جنگ است که یا در خط کشورگشایی، توسعه قدرت و یا در مسیر کمک و امداد جریان قدرت یاب و قدرت‌طلب بوده است، یک‌طرف جنگ مغلوب و کشته شده است که نظایر آن در هر زمانی هست و اکنون نیز در دنیا زیاد است، این نوع کشته شدن به هر شکلی مردم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

وی، دومین نوع کشته شدن را کشته‌های انفعالی بیان کرد که بر حسب بمب باران مناطق شهری و کشته شدن انسان‌های بی‌دفاع بیان کرد و افزود: سومین نوع کشته شدن آنجایی است که یک قیام و حرکت شکل‌گرفته، یک جریان در مقابل جریان نابکار دیگر قرار بگیرد، با اینکه از نظر فیزیکی محکوم به شکست است، برای مبارزه با جریان و واقعیتی که در دل آن تهاجم، قصاوتمندی و حاکمیت وجود دارد، به میدان می‌رود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: جریانی که در درونش عدل است، انسان‌سازی و انسان‌پروری است، قهرمان آن می‌شود یک بچه شیرخوار که در عمق دل‌ها اثر می‌گذارد، پشتوانه و توسعه آن نیز یک جریان خدایی، رمز الهی و قدرت غیبی است.

آیت‌الله علم‌الهدی وجود هیجان‌هایی که به‌نام امام حسین (ع) در هر گوشه‌ای از دنیا به‌وجود می‌آید را محصول اشاره غیبی خدا دانست و بیان کرد: از اول برای خدا این کار صورت گرفته است، قدرت خدا به‌عنوان پشتوانه این جریان نه‌تنها آن را در دنیا زنده نگه‌داشته بلکه روزبه‌روز اثرگذاری و نشان دادن واقعیتش در نسل بشر رو به توسعه است.

وی با بیان اینکه باید بررسی کنیم که آیا قیام سیدالشهدا در کربلا قیام شکست‌خورده است یا پیروز، خاطرنشان کرد: با دقت در فرمایشات حضرت به این نتیجه می‌رسیم که آنچه به‌عنوان هدف مقدس قیام خودشان بیان فرمودند، در آن زمان نه‌تنها اجرا نشد بلکه جریان حاکم به‌عنوان یک جریان ستم‌پیشه‌تر و قصی‌تر بر جامعه مسلط شد.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه نه هدف ظاهری قیام آن حضرت محقق شد و نه در برخورد فیزیکی پیروز شدند، افزود: در تاریخ، آخرین رقمی که قطعی شده برای لشکر سیدالشهدا، ۳۹ سواره‌نظام و ۴۰ پیاده‌نظام است، یک لشکر ۷۹ نفره که از نظر لجستیک زیر صفر بود، یعنی حتی از اولی‌ترین وسایل نیز محروم بود و آب آشامیدنی نیز نداشت، در مقابل، لشکر دشمن حداقل ۱۲ هزار، ۶۰ و تا ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده شده، به روایت اکثر مورخین، عدد ۳۰ هزار است، ۳۰ هزار نفر در مقابل ۷۹ نفر با این ویژگی‌ها.

وی اظهار کرد: این جنگ نابرابر باید در پنج دقیقه تمام شود، ۳۰ هزار نفر به سر ۷۹ نفر بریزند، هرچقدر قوی و شجاع اما در برابر ۳۰ هزار نفر غرق در اسلحه، باید با یک حمله این‌ها را از بین ببرند؛ جنگ از طلوع آفتاب شروع و نزدیک غروب آفتاب تمام شد، یک‌طرف ۷۹ نفر شهید و آن‌طرف پنج هزار کشته داد، از نظر نظامی، کشتن پنج هزار نفر در لفافه جمعیت ۳۰ هزار نفره به دست ۷۹ نفر، پیروزی است یا شکست؟

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که پیروزی و شکست یک قیام و انقلاب را در پایان آن ارزیابی می‌کنند، یادآور شد: انقلاب غیر از جنگیدن است، انقلاب دگرگون‌سازی است، لشکر سیدالشهدا (ع) در مقابل ۳۰ هزار آدم کش می‌گویند می‌خواهیم انقلاب کنیم، قیام سیدالشهدا سرآغاز انقلاب بود، کربلا تمام نشده و هنوز ادامه دارد.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه بعد از انقلاب کربلا، چندین انقلاب الهام گرفته شده از قیام کربلا شکل گرفت که آخرینش، انقلاب اسلامی بود، گفت: امام هشتم (ع) در روایت ریان بن شبیب می‌فرمایند «هروقت به یاد حسین (ع) و اصحاب حسین (ع) افتادی، بگو کاش منم با شما بودم و به فوز عظیم می‌رسیدم»، حجت بالغه الهی و امام زمان دستور می‌دهد که آرزو کن در سپاه سیدالشهدا (ع) بودی.

وی با ذکر این نکته که آرزو باید معقول باشد و آرزوی غیرمعقول، لغو و بیهوده است، بیان کرد: اینکه امام رضا (ع) به او می‌گویند آرزو کن ۱۵۰ سال قبل باشی، حرف عادی نیست، نمی‌توانی در کربلا حضور داشته باشی اما این حرف یعنی انقلاب کربلا تمام نشده، می‌تواند هر زمان به این انقلاب بپیوندد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه چطور می‌توان قضاوت کرد پیروز یا شکست خورده انقلابی که تمام نشده چه کسی بود، گفت: معتقدیم روزی که امام زمان ظهور می‌کنند، می‌فرمایند «ألا یا أهل العالم أنا الإمام القائم، ألا یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم…»، بعد می‌گویند «ألا یا أهل العالم أن جدی الحسین قتلوه عطشان»، «ای مردم دنیا من کسی هستم که جدم حسین (ع) را با لب تشنه کشتند»، مگر امام زمان (ع) برای روضه‌خوانی در یک اعلام جهانی چنین چیزی می‌گویند؟ این اعلام، اعلام این حقیقت است که کربلا تا امروز ادامه دارد، من آخرین نفر کربلا هستم، آن روز کربلا تمام می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: کربلا از آن روز با یک لشگر ۷۹ نفره شروع شد و در تمام زمان‌ها ادامه دارد به همین جهت می‌گوییم «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا»، لازمه تداوم این انقلاب که شروعش کربلای سال ۶۱ بوده است، همین عبارت است، سیدالشهدا (ع) الآن دارد می‌گوید «هل من ناصر ینصرنی» این فراخوان سیدالشهدا (ع) را در زندگی‌مان چطور جواب دادیم؟ شهیدی که شاهد شما هست، شهید مهاجر، بعد از ۳۰ سال آمده بگوید من رفتم جزو کربلایی‌ها، شما هم تا حالا کربلا آمدید یا نه، جواب ما چیست؟ الآن کربلا برای ما قابل تصویر است، باید موقعیت خودمان را بشناسیم که کجای قضیه‌ایم و تا کجا پای قضیه ایستادیم.