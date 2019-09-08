نغمه های عاشورایی اقوام بررسی می شود/ نوحه خوانی متین رضوانی پور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، تازه ترین برنامه تلویزیونی «شب موسیقی» شبکه چهار سیما به بررسی نغمه های عاشورایی اقوام مختلف ایرانی می پردازد. در برنامه این هفته نغمه ها و نوحه‌های عاشورایی اقوام ایران با حضور متین رضوانی پور، موسیقی پژوه و تاریخ نگار مداحی ایران بررسی می شود.

رضوانی پور پژوهشگر، آهنگساز و خواننده موسیقی اقوام ایرانی در این گفتگوی زنده تلویزیونی که اجرای آن را رضا مهدوی بر عهده دارد علاوه بر بررسی نغمه های عاشورایی اقوام مختلف ایرانی به اجرا و نوحه خوانی نغمه های عاشورایی استان های مختلف کشور می پردازد.

در بخش خبر «شب موسیقی» هم که با اجرای فرزین طاهری به مخاطبان ارائه می شود، آلبوم های موسیقی ویژه محرم و عاشورا بررسی و معرفی خواهد شد.

«شب موسیقی» یکی از مجموعه برنامه های «شب های هنر» است که به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری به موضوعات مرتبط با حوزه موسیقی می پردازد. برنامه «شب های هنر» در دهه اول محرم و همزمان با پخش ویژه برنامه های این ایام، هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش می شود.