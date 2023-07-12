به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برگزاری نخستین کنگره نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی در سه زبان فارسی، عربی و آذری و گویش‌ها و لهجه‌های بومی ایرانی محرم و صفر ۱۴۰۲ در محل سازمان هیئت و تشکل‌های دینی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی زنگنه شاعر آئینی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: نوحه بی شک پرمخاطب‌ترین شعر و موسیقی آئینی و مذهبی جهان است.پرجمعیت‌ترین گردهمایی مذهبی دنیا که هر ساله برگزار می‌شود مراسم پیاده روی اربعین است که موسیقی این آئین پرجمعیت، نوحه است.

وی افزود: در کشوری زندگی می‌کنیم که برای همه پدیده‌های فرهنگی کنگره‌های مختلفی برگزار می‌شود اما نوحه به عنوان اصیل‌ترین آئین مذهبی ما تا به حال هیچ کنگره ملی برای آن برگزار نشده است و جای خالی برگزاری این کنگره حس می‌شد که با نگاه رئیس سازمان تبلیغات سبب شد مقدمات برگزاری کنگره ملی نوحه کلید بخورد.

دبیر نخستین کنگره ملی نوحه‌ها تصریح کرد: درست است که نخستین دوره کنگره ملی از سوی یک نهاد حاکمیتی برگزار می‌شود اما باید توجه داشت ساختار و فرم و محور این کنگره همه از سوی نوحه سراها و متخصصان این رشته طراحی شده است.

زنگنه بیان کرد: در این کنگره به نوحه خوان‌ها و مداحان نخواهیم پرداخت بلکه صرفاً به نوحه سراها و آثار قلمی و موسیقایی هنرمندان پرداخته می‌شود که به شعر و موسیقی همزمان تسلط دارند. شاید وقتی نام محرم و صفر را می‌شنویم یاد چند مؤلفه در ذهن مان تداعی شود نخست کتیبه محتشم، دیگر نوحه و همچنین علامت و بیرق است قطعاً مهمترین تجربیات شنیداری ما در محرم نوحه‌ها هستند بر همین اساس از امروز برگزاری نخستین کنگره نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی کلید خواهد خورد و ۳۱ شهریور ماه شاهد برگزاری اختتامیه این کنگره خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این کنگره در سه بخش اصلی، جمعی و ویژه برگزار خواهد شد اظهار داشت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره تا ۳۱ مردادماه بوده و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت کنگره مراجعه نمایند.

در ادامه حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: امام راحل فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است؛ این سخن بسیار دقیقی است چرا که نقش محرم و صفر و نقش مناسک دینی در حفظ محتوای دینی بسیار بی‌بدیل بوده است. در این بین سازمان جایگاه ویژه‌ای دارد و مهمترین مجموعه مردم نهادی است که از نظر کمیت و تأثیرگذاری در زندگی مردم و ارتباط با همه آنها بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: هیئت نقش بی بدیلی در عرصه فرهنگی هزار ساله ایران دارد. می‌توان گفت مهمترین بخش هیئت بخش نوحه و نغمات است. زمانی که بزرگان می‌خواهند با محتواها ارتباط بگیرند از نغمات بهره می‌گیرند و این نغمات در احساسات بسیار تأثیر می‌گذارد به وسیله این آواها و نوحه‌ها محتوا به مخاطب منتقل می‌شود و اگر این هنر متعالی و آسمانی نبود نمی‌توانستیم این مفاهیم عرفانی را به راحتی به مخاطب منتقل کنیم.

وی گفت: گاهی اوقات مفاهیم عمیق دین در قالب نوحه به مردم منتقل می‌شود. این کنگره اتفاق بزرگی است که با هنر نوحه سراهای کشور رخ می‌دهد. عرصه نوحه فراز و فرودهایی دارد و سازمان هیئت و تشکل‌های دینی وظیفه دارد این مقدمه سازی را داشته باشد و با رفع موانع کمک کند تا نوحه سراها بتوانند رسالت تبلیغی خود را داشته باشند.

باباخانی در پایان اظهار داشت: نوحه مظلوم و در حاشیه نیست اما نوحه سرا همواره در حاشیه بوده و دیده نمی‌شود. این کنگره می‌تواند در معرفی نوحه سراها مثمر ثمر باشد. در این کنگره باید داوری‌های عالمانه داشته باشیم و کمک کنیم این هنر زیبا از آفات به دور باشد تا سیر رشد خود را طی کند.

یادآور می‌شود در پایان از پوستر نشان نخستین کنگره نوحه‌ها و نغمه‌های عاشورایی رونمایی شد.