آمریکا از ورود ۱۲ دانشجوی ایرانی جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، ویزای ۱۲ دانشجوی ایرانی که قرار بود برنامه های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مهندسی و علوم رایانشی آغاز کنند، در ماه جاری لغو و از پرواز آنها به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده هیچ تغییری در سیاست های مربوط به ویزای دانشجویی انجام نداده است. از سوی دیگر مقامات آموزش عالی این کشور نیز اعلام کرده اند مشکلات مربوط به ویزا در فصل پاییز برای صدها هزار دانشجوی بین المللی که در دانشگاه ها و کالج های آمریکایی تحصیل می کنند، به وجود می آید.

اما این گروه از دانشجویان ایرانی که بیشتر آنها در سیستم دانشگاهی ایالت کالیفرنیا تحصیل می کنند، اعلام کرده اند ویزای آنها در آخرین لحظه و بدون هیچ گونه توضیحی لغو شده است.

بیشتر آنها در ایران از سفر به آمریکا منع شده اند و از سفر برخی دیگر در پروازهای کشورهای حوزه خلیج فارس جلوگیری به عمل آمده است. یکی از دانشجویان نیز در «فرودگاه بین المللی بوستون لوگان» دستگیر و دیپورت شد.

به گفته بیشتر این دانشجویان طبق یکی از صفحات وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، پرونده های ویزای آنها ۳۰ آگوست آپدیت شده و از پرواز آنها به آمریکا در اوایل سپتامبر جلوگیری شده است.