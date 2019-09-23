به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده در دیدار با زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خواستار ازسرگیری مذاکرات واشنگتن-طالبان شد و از آمادگی اسلام‌آباد برای نقش‌آفرینی در تامین صلح منطقه‌ای سخن گفت.

عمران‌خان همچنین اتکا به رویکرد نظامی را برای حل مسئله افغانستان ناکارآمد توصیف کرد.

این در حالی است که خبرگزاری طلوع افغانستان به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نوشت: در این دیدار، خلیل‌زاد درباره اینکه مذاکرات تا کجا پیش رفته بود و تحلیل کلی وی از مذاکرات واشنگتن-طالبان چیست، صحبت کرد.

چندی پیش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در تصمیمی ناگهانی و به بهانه حمله‌ طالبان به منطقه سبز کابل که طی آن یک نظامی آمریکایی کشته شد، مذاکره با این گروه را لغو کرد.