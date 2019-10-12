به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هماندیشی ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی با حضور نمایندگان شبکههای سیما به ریاست مسعود احمدیافزادی پیش از ظهر امروز شنبه ۲۰ مهر ماه در سالن جلسات شبکه هفت سیما برگزار شد.
مسعود احمدیافزادی رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی سیما در ابتدای نشست که با حضور نمایندگان شبکههای مختلف تلویزیونی و همچنین نمایندگانی از مرکز تحقیقات صداوسیما و فرهنگستان زبان فارسی برگزار شد، گفت: مسئولیت ستاد زبان و ادبیات فارسی و ستاد کتاب خوانی پیش از این در قالب یک ستاد بر عهده مسعود معینیپور مدیر شبکه چهار بود و به دلیل پرداخت دقیقتر ضرورتی احساس شد که این دو ستاد از هم جدا شود. با توجه به اینکه شبکه آموزش در زمینه زبان فارسی کارهایی را انجام داده بود دبیرخانه ستاد زبان فارسی در این شبکه شکل گرفت.
احمدی افزادی در ادامه محورهای ابلاغیه مرتضی میرباقری معاون سیما را خطاب به این ستاد خواند.
وی همچنین با اشاره به حضورش در یک مراسم برای پاسداشت زبان فارسی عنوان کرد: هفته پیش مراسمی در ارومیه در حوزه زبان و ادبیات فارسی برگزار شد و نکته جالب این بود که استادان ادبیات فارسی با کارهای سیما آشنایی نداشتند، آنها قبل از جلسه معتقد بودند که سیما در این زمینه کاری نکرده است ولی با توضیحات و گزارشهایی که ارائه شد، نظر همه تغییر کرد و این نشان میدهد باید ارتباط نزدیکتر و کاملتری با گروههای مرجع داشته باشیم. همچنین قرار شد تفاهمنامهای بین سازمان صداوسیما و انجمن زبان فارسی منعقد شود.
رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی سیما بیان کرد: با توجه به زمانی که در اختیار داریم، باید برنامه خود را به سه دوره کوتاه مدت تا اواخر زمستان ۹۸ و دوره میان مدت تا تابستان ۹۹ و همچنین دوره بلند مدت از پاییز ۹۹ تا ۱۴۰۰ تقسیم کنیم. دوره کوتاه مدت از اکنون شروع شده و باید طی این دوره برخی از مسائل به صورت آنی اصلاح شده و جریانهای کوچکی را راهاندازی کنیم. اولین کار ما ساماندهی و سازماندهی دوباره داشتههای موجود است.
وی با اشاره به راهاندازی برنامههای آیتمی تحت عنوان «برنامک» در شبکههای سیما عنوان کرد: برنامک یا برنامههای کوچک کاربردی مثل «قند پارسی» در شبکه سه، «چهار دقیقه با پارسی»، «پارسی را پاس بداریم»، «بهتر است بگوییم» در شبکه نمایش اکنون وجود دارند و باید چنین برنامههایی ساماندهی شود.
احمدی افزادی اضافه کرد: بخشی از اتفاقات باید در دل برنامهها باشد مثلا اینکه سراغ یک استاد زبان ادبیات فارسی میروند و او آموزشهایی میدهد که اینها قابلیت پخش چند باره دارند.
مدیر شبکه آموزش به برنامههای مستقل نیز اشاره و بیان کرد: برنامه «مشاعره»، «قند پهلو» در شبکه آموزش برنامهای مستقل در حوزه زبان و ادبیات فارسی است و یا «آقا و خانم پارسی» در شبکه دو برنامهای مستقل است.
رییس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیت فارسی با اشاره به اینکه بخشی از برنامهسازیها در حوزه سیما و بخشی در حوزه سازمان است گفت: در حوزه سازمان یا فراسیما که شامل رادیو، معاونت امور استانها و معاونت برون مرزی میشود نیز برنامهسازیهای خوبی صورت گرفته است که باید از آنها یاد کرد.
وی همچنین از مذاکره با عباس مهدویمهر مدیرکل امور بازرگانی سازمان صداوسیما خبر داد و گفت: بنا داریم جلسهای با وی برگزار کنیم تا در حوزه اگهیها و تبلیغات هم ورود کنیم تا در واژهگزینی و تصحیح روند موجود در برخی آگهیها کار کنیم.
در پایان این نشست هر یک از مدیران طرح و برنامه شبکهها گزارشی را درباره برنامهها و اقدامات انجام شده در حوزه زبان فارسی ارائه کردند.
نظر شما