اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر اعلام کرد:

رسول خطیبی سرمربی، عادل باباپور ماشین سازی تبریز

سیروان قربانی صنعت نفت آبادان

شجاع خلیل زاده، فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی پرسپولیس

عارف غلامی، هروویه ملیچ استقلال

محسن فیاض بخش شاهین شهرداری بوشهر

حامد لک ماشین سازی تبریز

مهدی ببری تراکتورسازی

در ضمن بازی پرسپولیس و پیکان نیز با حکم کمیته انضباطی بدون تماشاگر برگزار می شود.

بازی های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو برگزار می شود.

