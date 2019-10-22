۲۶۰ هزار نفر از مردم انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی مجدد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینیپندنت، فقط در ظرف ۴۸ ساعت بیش از ۲۶۰ هزار نفر از مردم انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی «حرف آخر» در خصوص برگزیت شده اند.

طرح امضای این نامه بعد از تظاهرات روز شنبه در قالب پارلمان انگلیس مطرح شد.

پارلمان انگلیس روز شنبه طرحی را به تصویب رساند که خواستار تعویق سه ماهه در خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد. متعاقب آن بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، نامه درخواست تاخیر را البته بدون امضا برای اتحادیه اروپا ارسال کرد.

این وضعیت در حالی است که «استیو بارکلی»،وزیر برگزیت دولت انگلیس، اعلام کرده همچنان احتمال و خطر خروج بی توافق انگلیس از اتحادیه اروپا وجود دارد.

بارکلی به کمیته پارلمانی انگلیس اعلام کرد که خطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا وجود دارد، چون ممکن است اتحادیه اروپا موافق تمدید نباشد و پارلمان نیز تا به امروز موافق این توافق نیست.