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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

لوگوی فیلم «لیلاج» رونمایی شد

لوگوی فیلم «لیلاج» رونمایی شد

لوگوی رسمی فیلم سینمایی «لیلاج» به کارگردانی داریوش یاری و تهیه‌کنندگی علیرضا ابوالقاسمی نژاد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، «لیلاج» سومین فیلم سینمایی داریوش یاری است که نگارش آن به صورت مشترک توسط  سارا خسروآبادی و داریوش یاری انجام شده است و طراحی لوگوی این اثر برعهده بهزاد طهماسبی است.

مهران احمدی، حامد کمیلی، محیا دهقانی، رضا اخلاقی راد، نسرین بابایی، مجید پتکی و کیمیا مرادیان از بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رعنا نوازنده ساز در شرف برگزاری کنسرتی در اروپا است که باخبر می‌شود دخترش برای نجات پدرش به زادگاه رعنا رفته‌ است. جایی که رعنا شانزده سال پیش درست در سن دخترش از آنجا فرار کرده‌ است. رعنا کنسرت را رها می‌کند.

کد مطلب 4753210

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