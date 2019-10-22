ارومیه کشتارگاه صنعتی ندارد/وعده هایی که محقق نشد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی - در حال حاضر کشتارگاه سنتی موجود در ارومیه ضمن بروز مشکلات زیست محیطی موجب گلایه و نارضایتی مردم این شهر شده و سالهاست مسئولان وعده تکراری بهره برداری از کشتارگاه صنعتی در این شهر را می دهند.

این در حالی است که ایجاد شرایط مناسب برای کشتارگاههای محلی، بهسازی ساختار ناوگان حمل و نقل دام و گوشت استحصال شده، فراهم آوردن مکانهایی مناسب و بهداشتی برای عرضه گوشت و فرآورده های خام دامی در سطح کشور جهت کمک به صادرات و جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری امری اجتناب ناپذیر است

از سال ۸۶ کلنگ احداث کشتارگاه صنعتی در ارومیه بر زمین زده شده ولی این طرح نیز همانند بسیاری از پروژه های عمرانی و تولیدی استان ۱۲ سال است هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و هرماه وعده های جدیدی برای افتتاح آن داده می شود.

کشتارگاه سنتی، میدان عرضه دام زنده و مراکز عرضه توزیع مواد خام دامی آذربایجان غربی که هر کدام به نوعی دارای مشکلات بهداشتی از نظر ساختار فیزیکی، محیطی و عدم آموزش افراد شاغل در این بخشها هستند، نیاز جدی به ساماندهی اساسی جهت رفع برخی مشکلات بهداشتی دارند، موضوعی که هنوز جر اولویت های اجرایی قرار نگرفته است.

کشتارگاه صنعتی ارومیه بزودی افتتاح می شود

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در خصوص آخرن وضعیت کشتار و ذبح دام و طیور در آذربایجان غربی به خبرنگار مهر گفت: از ۱۳ کشتارگاه طیور صنعتی در ارومیه تنها چهار کشتارگاه دارای خط دو هستند ولی تصمیم داریم تمامی کشتارگاه های طیور بزودی صاحب خط دو شوند.

کشتار و ذبح دام در استان کاملا بهداشتی و با نظارت کامل این اداره کل صورت می گیرد و بعد از ذبح و شستشو برای از بین بردن میکروب های گوشت بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در سیستم سرد می مانند کامیار داهیم با بیان اینکه در بخش کشتارگاه ها ی دام نیز افزود: کشتارگاه صنعتی ارومیه در حال احداث است و سالهای گذشته به خاطر برخی مشکلات روند اجرایی آن کند بود اما پیش بینی می شود هر چه زودتر شاهد افتتاح این کشتارگاه باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی کشتارگاه های دام استان با به سیستم سرد مجهز شدند عنوان کرد: کشتار و ذبح دام در استان کاملا بهداشتی و با نظارت کامل این اداره کل صورت می گیرد و بعد از ذبح و شستشو برای از بین بردن میکروب های گوشت بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در سیستم سرد می مانند.

داهیم با تایید بروز مشکلات زیست محیطی و گلایه مردم مبنی بر کشتارگاه سنتی موجود در ارومیه گفت: این کشتارگاه سنتی ضمن تخریب زیست محیط مشکلاتی را برای شهروندان موجب می شود که تلاش داریم با راه اندازی کشتارگاه صنعتی این مشکلات را کاهش دهیم.

وی حذف کشتارگاه های سنتی را از سیاست های دامپزشکی کشور و استان اعلام و اضافه کرد: بر اساس سیاست این سازمان هر کدام از مناطق در صورت احداث و بهره برداری کشتارگاه صنعتی کشتارگاه های سنتی را باید تعطیل کنند که در صورت بهره برداری از کشتارگاه صنعتی کشتارگاه سنتی ارومیه نیز تعطیل خواهد شد.

داهیم گفت: کشتارگاه صنعتی ارومیه که برای حدود ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و یک‌هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی می کند، در زمینی به مساحت ۶۶ هزار متر مربع با زیربنای ۱۹ هزار متر مربع در حال احداث است.

طی ۱۰ سال اخیر حذف کشتارگاه های سنتی کشور سیر صعودی دارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص وضعیت کشتارگاه های سنتی و صنعتی دام و طیور کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: طی دهه گذشته بیش از ۷۰۰ کشتارگاه سنتی اما بهداشتی در کشور داشتیم که هم اکنون حذف وصنعتی کردن این کشتارگاه ها با سرعت در حال انجام است.

طی دهه گذشته بیش از ۷۰۰ کشتارگاه سنتی اما بهداشتی در کشور داشتیم که هم اکنون حذف وصنعتی کردن این کشتارگاه ها با سرعت در حال انجام است علیرضا رفیعی پور با بیان اینکه از این ۷۰۰ کشتارگاه دامی که متعلق به شهرداری ها هستند ۵۰۰ کشتارگاه سنتی حذف شده است افزود: هم اکنون ۲۰۰ کشتارگاه سنتی در کشور فعال است که تلاش می شود در یکی دوسال اخیر نیز این کشتارگاه ها حذف شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۵ کشتارگاه فول صنعتی در کشور وجود دارد گفت: این ۸۵ کشتارگاه صنعتی هر کدام ظرفیت تولید گوشت برابر ۱۰ کشتارگاه سنتی را دارند و با بهره برداری از کشتارگاه صنعتی آذربایجان غربی بزودی کشتارگاه سنتی این شهر نیز جمع آوری می شود.

رفیعی پور با اعلام اینکه همه ۲۸۵ کشتارگاه طیور کشور نیز نه تنها صنعتی هستند بلکه تعدادی از آنها نیز به خط دو ارتقا یافته و با کد آی آر می توانند صادرات نیز داشته باشند که آذربایجان غربی در این خصوص از استانهای پیشتاز است.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ کشتارگاه طیور دارای خط دو در کشور فعال است گفت: طی ۱۰ سال گذشته روند خوبی در بخش کشتارگاه ها از سنتی به صنعتی و کاملا بهداشتی در حال انجام است.

اظهارات روسای دامپزشکی کشور و استان آذربایجان غربی مبنی بر اتمام کشتارگاه صنعتی ارومیه در حالی عنوان می شود که بر اساس آخرین وعده ها قرار بود این کشتارگاه هفته دولت امسال به بهره برداری برسد اما هیچ خبری از افتتاح آن نشده و نیست.

فرماندار ارومیه در آخرین بازدید از روند اجرای این کشتارگاه صنعتی گفته است، کشتارگاه صنعتی ارومیه یکی از سه کشتارگاه بزرگ کشور است و گوشت سالم و شناسنامه دار را به مردم ارائه خواهد کرد که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

باید منتظر ماند و دید وعده فرماندار ارومیه امسال محقق می شود تا چشم انتظاری ۱۲ ساله مردم برای اتمام این طرح باز هم ادامه خواهد داشت.