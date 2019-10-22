به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب مهدی افضلی مدیرعامل پرنفوذ «موسسه توسعه هنرهای معاصر» به‌عنوان مدیرعامل مجموعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی، چند جابه‌جایی کم سروصدا و به اصطلاح چراغ خاموش نیز در بدنه هیات امنا و هیات مدیره این مجموعه اتفاق افتاده که اگر چه اطلاعات این جابه‌جایی‌ها در سامانه اینترنتی بنیاد رودکی از حدود یک ماه پیش ثبت شده اما خبر رسمی مبنی‌بر این انتصابات و تغییرات به رسانه‌ها انعکاس داده نشده است.

این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که مهدی افضلی به طور همزمان، همچنان به عنوان مدیر موسسه توسعه هنرهای معاصر نیز به رتق و فتق امور مشغول بوده و تا زمان معرفی مدیر جدید این مجموعه پرحاشیه (که آینده‌اش چندان روشن نیست)، کارهای مربوطه را انجام می‌دهد.

براساس اطلاعات مندرج در سامانه اینترنتی بنیاد فرهنگی هنری رودکی تا مردادماه سال جاری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنا، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، علی‌اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای هیات امنای بنیاد رودکی را تشکیل می‌دادند. اما بر اساس تازه‌ترین تغییرات صورت گرفته در این ترکیب به عمدتا با محوریت مسئولیت‌های حقوقی افراد شکل گرفته، لادن حیدری معاون فعلی توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگزین علی اصغر کاراندیش شده است.

بر اساس این گزارش در ترکیب هیات مدیره بنیاد هم که از سه عضو تشکیل شده و با پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت امنا، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، تغییرات بی‌سروصدایی صورت گرفته که طی آن مرتضی کاظمی به‌عنوان رییس هیات مدیره، ابوالقاسم ایرجی کجوری عضو هیات مدیره و علی غیاثی ندوشن مدیرکل استان‌های وزارت ارشاد و سرپرست سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در تاریخ ۱۷ شهریور به عنوان اعضای جدید هیات مدیره بنیاد رودکی انتخاب شدند. پیش از این ابوالقاسم ایرجی رییس هیات مدیره، سید محمد شاهنگیان نایب رییس هیات مدیره، محمود عزیزی و علی اکبر صفی پور اعضای هیات مدیره بنیاد فرهنگی هنری رودکی را تشکیل می‌دادند.

هیات مدیره بنیاد فرهنگی هنری رودکی نیز از سه عضو تشکیل می‌شود که با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیات امنا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. وظایف هیات مدیره در اساسنامه بنیاد شامل حفظ مصالح و منافع بنیاد، بررسی و تشکیلات و نمودارهای سازمانی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و برنامه‌های جذب نیروی انسانی و پیشنهاد آن به هیات امنا، بررسی، پیشنهاد و تصویب انعقاد هرگونه قرارداد در حدود اعتبارات و وظایف پیش‌بینی شده، بررسی و تایید گزارش‌های مالی، حساب و صورت‌های مالی سالانه برای طرح در هیات امنا، افتتاح حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری به نام بنیاد، بررسی و تصویب اخذ تسهیلات و انواع مشارکت‌ها به پیشنهاد مدیرعامل و ارایه صورت‌های مالی سالانه بنیاد به هیات امنا است.

بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت خود را از آبان ماه سال ۸۲ با مصوبه مجلس شورای اسلامی با ادغام واحدهای مجموعه تالار وحدت و مجموعه فرهنگی انقلاب اسلامی (برج آزادی) در قالب موسسه عمومی غیردولتی، با هدف پیشرفت و توسعه هنر هم‌تراز با شأن تاریخی، دینی و ملی هنر در این سرزمین و برخورداری آن از موقعیت و اعتبار ملی و بین المللی آغاز کرد.

نخستین مدیرعامل بنیاد رودکی مهدی مسعود شاهی بود که تا پایان سال ۸۶ مدیریت این بنیاد را بر عهده داشت و پس از او نیز علی اصغر امیرنیا، حسین پارسایی، حسین سیفی، بهرام جمالی، علی اکبر صفی‌پور مدیریت این نهایت را به عهده داشته‌اند.

مهدی افضلی از روز دوم مهرماه سال جاری عهده دار مسئولیت مدیریت بنیاد رودکی است.