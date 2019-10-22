بررسی طرح های مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در نهصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش که با حضور اعضای قدیم و جدید شورای عالی در سالن جلسات وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شد، اظهار کرد: به دلیل نقش و جایگاه شورای عالی و مسئولیت بسیار مهم آن در سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش، اعضای برجسته شورای عالی و جایگاه قانونی آن؛ یک فرصت مغتنم و بی‌نظیر برای نظام تعلیم و تربیت کشور است که آموزش‌وپرورش باید بتواند به‌خوبی از این فرصت استفاده نماید.

وی افزود: آموزش‌وپرورش برای اینکه بتواند در توسعه و پیشرفت کشور نقش مؤثر و اثربخش خود را ایفا کند، نیازمند مشارکت و کمک سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور است تا بتواند از این مسئولیت خطیر، سربلند بیرون بیاید.

وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: شورای عالی یک‌نهاد سیاست‌گذاری است که به خاطر آثار و تأثیراتی که تصمیمات آن در نظام تعلیم و تربیت دارد، دارای نقش ارزنده‌ای در توسعه و پیشرفت کشور است و بدون شک از اقتضائات یک‌نهاد سیاست‌گذار داشتن یک ساختار منسجم و پژوهش محور است و این مهم باید به‌خوبی در دبیرخانه این شورا موردتوجه قرار گیرد.

حاجی میرزایی با اشاره به الزامات یک‌نهاد سیاست‌گذار، اظهار کرد: مبتنی بودن مصوبات شورا به پیوست پژوهشی مورد تأکید است تا بتواند با تحولات محیطی و پیشرفت‌های فنّاوری روز دنیا پیش برود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به لزوم آینده‌نگری و توجه به تحولات روز دنیا، تصریح کرد: آینده‌نگری نیازمند یک برنامه پژوهشی دقیق، کارآمد و مبتنی بر آینده‌پژوهی است که باید از یک ظرفیت علمی و پژوهشی قوی برخوردار باشد تا بتواند به نیازهای جامعه به‌موقع واکنش نشان دهد.

حاجی میرزایی با تأکید بر توجه جدی شورای عالی به مأموریت‌های خود، اضافه کرد: آسیب‌شناسی سیستم آموزش‌وپرورش بر اساس یک برنامه مناسب و فهم دقیق از واقعیت‌های موجود جامعه از دیگر وظایف این شورا بوده و باید به این سؤال پاسخ دهیم که این نهاد سیاست‌گذار که بالای سر آموزش‌وپرورش است این سیستم را می‌خواهد به کجا ببرد.

وزیر آموزش‌وپرورش اضافه کرد: مأموریت مهم و اصلی آموزش‌وپرورش آماده کردن افراد برای پذیرفتن نقش‌های مختلف، توانایی ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر با جامعه و یادگیری مهارت‌های زندگی است.

حاجی میرزایی با اشاره به سند تحول بنیادین، گفت: سند تحول بنیادین، محصول تلاش و کوشش علمی و پژوهشی یک مجموعه متخصص و منسجم از افراد صاحب‌نظر حوزه آموزش‌وپرورش است که برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت طراحی‌شده است که باید سرعت اجرای آن را بیشتر کنیم.

وزیر دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه شورای عالی آموزش‌وپرورش باید نقش مؤثر و تأثیرگذار خود را به‌خوبی انجام دهد، افزود: باید به جامعه اطمینان و آرامش دهیم که کارها از مسیر کارشناسی، پژوهشی، درست و قانونی خود انجام می‌شود و نباید هیچ‌گاه از کیفیت و اثربخشی طرح‌ها و موضوعات در دستور کار شورای عالی غافل شویم.

وی تأکید کرد: به‌طورقطع عدالت آموزشی یک دغدغه مهم و اساسی آموزش‌وپرورش است که مصوبات باکیفیت و اثربخش شورای عالی می‌تواند باعث اجرای عدالت آموزشی در کشور شود و این شورا باید جلوی کارهای بی‌کیفیت در آموزش‌وپرورش را بگیرد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در سند تحول بنیادین و سایر دستگاه‌ها به نحو مطلوب و بهینه استفاده نموده و تلاش کنیم پیوند بین آموزش‌وپرورش و جامعه مستحکم‌تر و پایدارتر شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان گفت: جامعه باید به این درک و باور برسد که آموزش‌وپرورش محور توسعه و پیشرفت کشوراست تا بتوانیم با مشارکت و کمک آنان جایگاه آموزش‌وپرورش را ارتقاء دهیم.

در نهصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش از خدمات ارزشمند اعضای قدیمی شورای عالی در طول مدت عضویت در این شورا تقدیر و تشکر به عمل آمد و اعضای جدید هم حکم انتصاب خود را برای عضویت در شورای عالی را دریافت کردند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای عالی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف آموزش‌وپرورش بیان کردند که مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده به شرح زیر است:

طرح‌های مربوط به آموزش‌وپرورش قبل از طرح در مجلس و سایر مراجع باید در شورای عالی بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود

تأکید بر حفظشان و جایگاه و استقلال قانونی شورای عالی آموزش‌وپرورش

توجه به پژوهش محور بودن طرح‌ها و موضوعات در دستور کار شورای عالی

ورود شورای عالی به مسائل مختلف آموزش‌وپرورش ازجمله منابع انسانی، بودجه، زیرساخت‌ها و... نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای تأمین نیازهای آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه نماید

تأکید بر ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش، کلیت و اصلیت شورای عالی نباید تحت تأثیر افراد قرار گیرد

توجه به تحولات روز و فناوری‌های نوین در طرح‌ها و موضوعات در دستور کار شورای عالی، توجه به تأثیرات فضای مجازی بر آموزش‌وپرورش

استفاده از ظرفیت پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در طراحی موضوعات و اولویت‌های پژوهشی شورای عالی

مطالبه سهم آموزش‌وپرورش از صندوق توسعه ملی کشور

تأکید بر داشتن درک درست و عمیق از نقش و جایگاه فرهنگیان

تأکید بر تشکیل پرونده سلامت روان برای دانش آموزان از بدو ورود به مدرسه

تأکید بر توجه به رشد اجتماعی و اخلاقی دانش آموزان