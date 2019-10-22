به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز سه شنبه ۳۰ مهرماه در مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال اظهارداشت: استارتآپها از زیر زمین و گاراژها بیرون میآیند و داستان مشترکی دارند و بر این اساس مراحل توسعه را طی میکنند.
وی با بیان اینکه حوزه استارتآپ جزو مشاغل پول ساز کشور هستند بنابراین باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم، ادامه داد: اگر در فرهنگ شکست میخوریم دلیل آن است که شرکتهای ما با ورود فیلم ها، بازی ها و نوشت افزارهای خارجی با شکست مواجه میشوند و بنابراین باید استارت آپ ها را گسترش دهیم.
ستاری ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های استارتاپی برای توسعه حمایت میکند. زبان فارسی در حال حاضر از نهمین زبانها در فضای اینترنتی است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به یکی از سایتهای معروف تولید محتوای رسانه ای در کشور گفت: این سایت جزو ۱۰۰ سایت پربیننده در جهان است و این نشان میدهد که ما میتوانیم با روشهای نوین این فضا را توسعه دهیم.
شهردار تهران: استارتآپها در فضای شهری میتوانند تاثیرگذار باشند
در این مراسم همچنین پیروز حناچی شهردار تهران نیز گفت: در دوره حاضر در فضای شهری سرمایههای ما ساختمانها نیستند بلکه باید به زیرساختها و فراهم کردن فضای کسب و کار برای فعالان حوزه محتوای دیجیتال توجه کنیم.
حناچی افزود: با اقدامات صورت گرفته و حمایتهای معاونت علمی و فناوری در حوزههای مختلف اقدامات تاثیرگذار خوبی برای توسعه زیست بوم نوآوری انجام شده است که در بخش کنترل مدیریت شهری هم می توان از آن بهره برد.
شهردار تهران گفت: سال ۱۳۹۶ مردم تهران در نظرسنجی، ترافیک و آلودگی را مشکل اصلی خود بیان کردند و بعد از آن شاهد بودیم برخی شرکتها در فضای کسب و کار دیجیتال سرویسهای حمل و نقل جدیدی همچون دوچرخه را به مردم معرفی کردند و از این طریق بخشی از مشکلات ما حل شد.
وی تاکید کرد: استارتآپها با فعالیتهای هوشمندانه و نوآورانه خود در فضای شهری میتوانند تاثیرگذار باشند وشهرداری نیز از این اقدامات حمایت میکند.
نظر شما