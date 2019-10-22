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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۵

سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر جنوب استان کرمان:

۱۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در کهنوج کشف شد

۱۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در کهنوج کشف شد

کهنوج - سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر جنوب استان کرمان از کشف ۱۴۸ کیلوگرم تریاک و دستگیری دو قاچاقچی در عملیات مأموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالعلی روانبخش در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج با انجام یکسری کار اطلاعاتی از دپوی مقداری مواد مخدر در یک منزل آگاهی یافتند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این منزل بیش از ۱۴۸ کیلوگرم تریاک کشف و در این خصوص دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

سرهنگ روانبخش بیان داشت: قاچاقچیان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر جنوب استان کرمان اظهار کرد: یگان های تکاوری با اشرافیت بر کویر و مناطق صعب العبور و با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی اجازه جولان به قاچاقچیان را نخواهند داد.

کد مطلب 4753470

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