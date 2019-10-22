۱۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در کهنوج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالعلی روانبخش در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج با انجام یکسری کار اطلاعاتی از دپوی مقداری مواد مخدر در یک منزل آگاهی یافتند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این منزل بیش از ۱۴۸ کیلوگرم تریاک کشف و در این خصوص دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

سرهنگ روانبخش بیان داشت: قاچاقچیان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر جنوب استان کرمان اظهار کرد: یگان های تکاوری با اشرافیت بر کویر و مناطق صعب العبور و با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی اجازه جولان به قاچاقچیان را نخواهند داد.