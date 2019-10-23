سنوات دانشجویان دانشگاه تهران افزایش یافت/ جزئیات معافیت از شهریه

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: سنوات تحصیلی در آیین نامه مختلف به شکل های متفاوتی بیان شده است که امسال با توجه به اجازه هیات امنای دانشگاه تهران، سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی افزایش یافت.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دانشجویان دوره کارشناسی در نیمسال نهم از پرداخت شهریه معاف شدند، خاطرنشان کرد:طول این دوره در آیین نامه آموزشی، ۱+۸ شده است.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه وزارت علوم، سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد ۴ نیمسال عنوان شده اما از این پس برای دانشجویان دانشگاه تهران یک نیمسال اضافه شد و دانشجویان از پرداخت شهریه نیمسال پنجم معاف هستند.

حسینی همچنین درباره افزایش نیمسال تحصیلی در دوره دکتری، گفت: در آیین نامه وزارت علوم، نیمسال تحصیلی دوره دکتری ۸ نیمسال بیان شده است که در آیین نامه جدید دانشگاه تهران، دو نیمسال اضافه شد و دانشجویان از پرداخت شهریه در نیمسال نهم و دهم معاف هستند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اعلام اینکه دانشجویان شهریه پرداز در مقطع دکتری نیز برای نیمسال نهم و دهم معاف از پرداخت شهریه هستند، گفت: شهریه دوره دکتری به صورت ترمی تعریف نمی شود و رقمی که اعلام می شود مربوط به کل دوره است.