حجم آب سد تهم در زنجان ۶۴ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب منطقه ای زنجان،یوسف رضا پور گفت: در سال آبی ۹۹ – ۹۸ تا سوم آبان ماه بیش از ۴۰ میلیمتر بارندگی در استان زنجان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیمتر بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان به حجم سدهای استان زنجان تا سوم آبان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم سد تهم ۵۴.۴ میلیون مترمکعب است که سال گذشته این میزان ۳۴.۳ میلیون مترمکعب بود و هم اکنون با توجه به بارش ها حجم آب سد تهم ۶۴ درصد رشد داشته است.

رضاپور حجم سد گلابر را ۶۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل ۵۵ میلیون مترمکعب بود که امسال رشد ۵۶ درصدی دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم آب سد تالوار ۱۲۶ میلیون مترمکعب است، افزود: این میزان امسال رشد ۲۵ درصدی یافته است.