  1. استانها
  2. زنجان
۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۰۱

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

حجم آب سد تهم در زنجان ۶۴ درصد رشد داشته است

حجم آب سد تهم در زنجان ۶۴ درصد رشد داشته است

زنجان-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: حجم سد تهم ۵۴.۴ میلیون مترمکعب است و با بارش ها حجم آب سد ۶۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب منطقه ای زنجان،یوسف رضا پور گفت: در سال آبی ۹۹ – ۹۸ تا سوم آبان ماه بیش از ۴۰ میلیمتر بارندگی در استان زنجان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیمتر بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان به حجم سدهای استان زنجان تا سوم آبان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حجم سد تهم ۵۴.۴ میلیون مترمکعب است که سال گذشته این میزان ۳۴.۳ میلیون مترمکعب بود و هم اکنون  با توجه به بارش ها حجم آب سد تهم ۶۴ درصد رشد داشته است. 

رضاپور حجم سد گلابر را ۶۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل ۵۵ میلیون مترمکعب بود که امسال رشد ۵۶ درصدی دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم آب سد تالوار ۱۲۶ میلیون مترمکعب است، افزود: این میزان امسال رشد ۲۵ درصدی یافته است.

کد مطلب 4757282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها