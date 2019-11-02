امتناع «پری» از همکاری در روند استیضاح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه تلاش برای تسریع روند استیضاح دونالد ترامپ پیرامون پرونده «اوکراین گیت»، از ریک پری وزیر انرژی دولت واشنگتن خواسته تا چهارشنبه این هفته با حضور در کنگره، توضیحاتی را در این زمینه ارائه کند.

این درحالی است که «شایلین هاینس» سخنگوی وزارت انرژی آمریکا می‌گوید پری از حضور در این جلسه غیرعلنی که حتی مشاورین وزارتخانه نیز حق ورود به آن را ندارند، امتناع می‌کند.

البته هاینس تاکید کرد چنانچه جلسه به طور علنی و با حضور مشاور انجام شود؛ پری از حضور در آن ابایی نخواهد داشت.

علاوه بر پری، راسل ووگت (Russell Vought) سرپرست دفتر بودجه کاخ سفید نیز به مجلس نمایندگان احضار شده است.

گفتنی است چندی پیش وبگاه «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه از تمایل ترامپ برای قربانی کردن یکی از نزدیکانش در رسوایی موسوم به اوکراین گیت خبر داد.

ظاهراً ترامپ مدعی شده که اصلاً میلی به برقراری مکالمه تلفنی دردسرساز با همتای اوکراینی نداشته اما این کار را به توصیه ریک پری وزیر انرژی دولت خود انجام داده که ماه میلادی می در رأس هیأتی به کی‌یف سفر کرده بود.

حتی ترامپ گفته که انگیزه اصلی از برقراری این تماس صحبت درباره گاز مایع بوده است.

این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استعفای ریک پری وجود داشت که به تائید ترامپ نیز رسید.

گفتنی است ترامپ با هدف اعمال نفوذ بر انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، متهم به اعمال فشار بر ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی از راه جمع‌آوری مدرک علیه جو بایدن رقیب دموکرات خود است. وی زلنسکی را تهدید کرده چنانچه با وی همراهی نکند؛ کمک نظامی به اوکراین را منتفی خواهد کرد.

این رسوایی به تندتر شدن آتش اشتیاق دموکرات‌های کنگره برای به جریان انداختن روند استیضاح ترامپ منجر شد.