به گزارش خبرنگار مهر، هتل بوتیک ها به تازگی وارد دنیای اقامتگاههای جدید ایران شده اند سبکی از مراکز اقامتی که در یک اقامتگاه لوکس و یا تاریخی افراد کمی حضور دارند و خدمات خاص دریافت می کنند.

از حدود ده سال پیش در ایران این هتل بوتیک ها راه اندازی شده و کمتر می توان نمونه های موفقی از آنها را دید که به معنای واقعی می توان نامشان را بوتیک هتل نامید.

با یکی از افرادی که در زمینه بوتیک هتل ها فعال بوده و هست در عمارت تاریخی نظامیه در میدان بهارستان به گفتگو نشستیم عمارتی که از طرف صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی این روزها در اختیار بخش خصوصی است تا به یکی از بوتیک هتلهای کشور اضافه شود.

گفتگوی خبرنگار مهر با امیدرضا کاظمی مدیر اجرایی هتل بوتیک نظامیه تهران در حالی در این عمارت تاریخی و ثبت شده انجام گرفت که عمارت نظامیه هر دو دقیقه یک بار به دلیل عبور مترو می لرزید. اما کاظمی گفت که تنها افرادی که طبقه اول باشند ممکن است این لرزش را احساس کنند وگرنه در طبقات بالا این لرزش حس نمی شود.

او عمارت نظامیه را برای استفاده به عنوان بوتیک هتل طراحی کرده است. بوتیک هتلی که واژه و مفهوم جدیدی در فرهنگ مراکز اقامتی ایران است. هر چند که در خارج از کشور سابقه ای طولانی دارد. او تاریخچه بوجود آمدن واژه بوتیک هتل را اینگونه تعریف کرد: تقریبا از دهه ۸۰ میلادی مفهومی در دنیا تعریف شد که براساس فلسفه های اقتصادی آن زمان رایج شده بود. در واقع شیوه زندگی های متفاوت وارد تفریحات مردم شد. این اتفاق از تفریحات شبانه در آمریکا اتفاق افتاد. کسانی که در این حوزه موفق بودند متوجه شدند که می توانند این تفریحات را با اقامت و پذیرایی ترکیب کنند تا اینکه در سال ۱۹۸۴ اولین هتل بوتیک دنیا در نیویورک افتتاح شد. این بوتیک هتل توسط دارندگان یک زنجیره هتلی اداره شد که خودشان تخصصی در زمینه کلاپ های شبانه داشتند. مشخصه آن هم طراحی متفاوت بود که از از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بودند یعنی به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت شوند و چون از معماری و خدمات و طراحی خاص هم استفاده می کردند پس از آن هم استقبال می شد.

کاظمی درباره ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی هم توضیح داد: بوتیک در واقع مغازه های کوچکی بود که لوازم خاص و برند و متفاوت با یک نام متفاوت را می فروختند. در این بوتیک ها از مشتری پذیرایی و توجه خاص به او نیز می شد. این بوتیک ها به برندهای خاصی تبدیل شدند که به تبع آن گران تر هم بودند بنابراین آنها از این واژه هم برای مراکز اقامتی خودشان استفاده کردند یعنی هتلهایی که مانند بوتیک ها خاص و ویژه هستند با یک برند و خدمات متفاوت.

او در ادامه بیان کرد: هتلهایی در ایتالیا و غیره وجود دارد که حداقل هزار دلار ورودی آنهاست. الان شاید قیمت بالای هتل در ایران ۶ میلیون تومان باشد. ما هنوز اتاق هزار دلاری نداریم چون هتل دبل لوکس نداریم البته لوکس با خدمات تعریف می شود.

آن طور که این مدیر اجرایی توضیح داد مدل بوتیک هتل از آمریکا به کشورهای دیگر سرایت می کند و تنها ده سال است که نمونه ای از آن در ایران در حال رشد است. او بیشتر توضیح داد و گفت: وقتی این بوتیک هتل ها خاص و ویژه می شوند تعداد افرادی کمی هم در آنها حضور دارند که در مدت اقامت شان همدیگر را می شناسند و موجب می شود که صمیمت بیشتری هم بین آنها ایجاد شود. این بناها بیشتر در مکان های تاریخی و عمارت ها شکل گرفت. عمارت تاریخی عامری ها شاید اصولی تر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا در طراحی ساختمان و خدمات این ویژگی ها را رعایت کند. مطمئن نیستیم ولی در برخی از جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل در کندوان آذربایجان شرقی ایجاد شده است. ولی این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهری ها شنیدیم و بعد از آن سرای عامری ها. در تهران نیز شنیده شد که این بوتیک هتل ها در شهرهایی از جمله شمشک و تهران ایجاد شده است.

از آنجا که برخی از هتلداران سعی دارند بگویند بوتیک هتل دارند تا مراکز اقامتی خود را از رده هتلهای موجود منحصر به فرد کنند، بیشتر به هتل سنتی شباهت پیدا کرده اند تا بوتیک هتل. در این زمینه نیز کاظمی بیان کرد: اکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی مجوز می گیرند و نام بوتیک _ هتل را به نام دلخواه اضافه می کنند. ما هم توانسته ایم مجوز اقامتگاه سنتی را بگیریم چون هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل تعریف نشهد است هر چند که وزیر میراث فرهنگی این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتل ها و اقامتگاههای سنتی را ساماندهی کند.

به گفته کاظمی لوکس ترین هتل در اسکاتلند است که برای هر اتاق چندین میلیون پوند هزینه شده است. ولی از نظر ضوابط هتل ۴ ستاره است و از نظر خدمات لوکس به حساب می آید نرخ گذاری آن هم توسط خودشان انجام می شود حتی تابلویی وجود دارد که نرخ ساعتی را مشخص می کند.

جایی مانند سرای عامری ها با ۲۷ اتاق و ۱۱ هزار متر مربع باید اتاقش را چقدر بفروشد؟ باید برای این ۲۷ اتاق ۱۱ هزار متراژ زمین را روشن نگه دارد. یک اتاق به نام شاه نشین دارد که آیینه کاری شده و دیگر مرمت گر آن هم وجود ندارد باید برای این اتاق چقدر قیمت گذاشت؟ در ایران نرخ گذاری توسط دولت انجام می شود ولی در خارج از کشور اشخاص خودشان نرخ را تعیین می کنند. بوتیک هتل می تواند لوکس باشد یا نه ولی قطعا شیک هست یعنی از لول عادی چند مرتبه بالاتر است. پس باید میزان هزینه و درآمدش هم تفاوت داشته باشد. خیلی از اقامتگاههای بوم گردی ما اقامتگاه سنتی هستند نه بوم گردی.