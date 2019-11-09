علی تجویدی صد ساله شد/ نکوداشت موسیقایی «شاعر ویولن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش»، آیین نکوداشت یکصدمین سالروز تولد علی تجویدی آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی کشورمان که بسیاری از بزرگان و مخاطبان موسیقی از او به عنوان «شاعر ویولن» یاد می کنند، شامگاه پنجشنبه ۱۶ آبان ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان موسیقی ایرانی توسط موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» به مدیریت بردیا صدرنوری در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که زهرا ملا تقی اجرای آن را برعهده داشت، نماهنگی از صحبت‌های هنرمندان و اقوام علی تجویدی برای حاضران در برنامه نمایش درآمد. پس از پخش این کلیپ، روزبه کلانتر نوازنده ویولن و داوود یاسری نوازنده تمبک روی صحنه آمده و به بداهه نوازی پرداختند. این درحالی بود که اجرای قطعه شعری از بهجت مهدوی به مناسبت سالروز تولد علی تجویدی بخش دیگر برنامه را تشکیل می داد.

پس از بداهه نوازی این ۲ هنرمند، بخش دیگری از صحبت‌های هنرمندان و اقوام علی تجویدی برای حضار پخش شد و پس از آن، بردیا صدر نوری نوازنده پیانو، آهنگساز و مدیرمسئول مؤسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» به دعوت مجری برنامه روی صحنه آمد و به بداهه نوازی بر اساس آثاری از علی تجویدی پرداخت.

بعد از اجرای این برنامه بداهه نوازی بود که قطعه «صبرم عطا کن» با شعری از بیژن ترقی، آهنگسازی علی تجویدی و صدای زنده یاد غلامحسین بنان که در یک اجرای خصوصی اجرا شده بود، برای حاضران پخش شد.

براساس این گزارش بخش دیگر این مراسم به اهدای لوح یادمان مؤسسه «راد نواندیش» به خانواده علی تجویدی اختصاص داشت که در این قسمت فرهاد فخرالدینی آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی ایرانی، زهرا تجویدی دختر بزرگ علی تجویدی، ناصر ایزدی آهنگساز و رهبر ارکستر ملی مهر و بردیا صدر نوری روی صحنه آمده و یادمان مؤسسه را به زهرا تجویدی اهدا کردند.

زهرا تجویدی پس از اهدای این یادمان گفت: تاکنون مراسم‌ زیادی برای بزرگداشت پدرم برگزار شده اما این مراسم نمونه است که جا دارد از مؤسسه راد نواندیش به دلیل برگزاری این مراسم و برنامه‌های متنوعی که تدارک دیدند، تشکر می‌کنم.

بخش پایانی این مراسم هم به اجرای ارکستر ملی مهر به رهبری ناصر ایزدی و خوانندگی محمد صرفه جو اختصاص داشت که این ارکستر آثار ماندگار استاد علی تجویدی همچون «بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی، حق ناشناس با شعری از بیژن ترقی، رسوا شد دلم با شعری از رهی معیری، ای بهار من با شعری از منیر طه و سفر کرده با شعری از معینی کرمانشاهی را اجرا کردند.

ناصر ایزدی (آهنگساز و رهبر ارکستر)، محمد صرفه جو (خواننده)، علیرضا دریایی (کنسرت مایستر)، حامد ابراهیمی، رضا رضاپور، سارا نادری و محسن ابراهیمی کیا (ویولن یک)، سامان محمدنبی، حسین پارسا فر، حسین واحدی، میثم رضایی مهر و الهام آقابابایی (ویولن دو)، کاوه تسعیری، مصطفی حیات غیبی و احمدرضا نیکخو (ویولن آلتو)، محمدحسین قریبی و شیوا همتی (ویولنسل)، آرش ضرابی (کنترباس)، نیلوفر ابراهیمی (فلوت)، حسام صدفی نژاد (ابوا)، دنیا فتحی (پیانو)، مجید واصفی (تار)، نیلوفر هداوند (تارباس)، کامران یعقوبی (تمبک)، امیر شکرابی (تمبک و پرکاشن) و صحرا شعبانی و بهاره آخوندی (همخوان) اعضای ارکستر ملی مهر را تشکیل دادند.