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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹

فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز:

سارق حرفه‌ای با ۲۳ فقره سرقت در اهواز دستگیر شد

سارق حرفه‌ای با ۲۳ فقره سرقت در اهواز دستگیر شد

اهواز- فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز گفت: سارق حرفه‌ای منزل و محتویات داخل خودرو با ۲۳ فقره سرقت در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ محسن دالوند گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و محتویات داخل خودرو، در برخی از نقاط شهر اهواز، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ دالوند بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی مرجع قضایی، متهم را در مخفیگاهش به دام انداخته و دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف به جرم خود در خصوص سرقت های به وقوع پیوسته، به ۲۳ فقره سرقت منزل و محتویات داخل خودرو، از نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه این سارق سابقه‌دار، اموال سرقتی زیادی از قبیل ۲۸ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۲ عدد باطری خودرو، ۶ دستگاه تلویزیون ال ای دی، ۸۸ پمپ آب، ۱۰ عدد سیستم پخش خودرو سه دستگاه دوچرخه، دو دستگاه موتور کولر گازی، دو دستگاه سیستم آب تصفیه خانگی، آبگرمکن، بخاری گازی، سیستم رایانه رومیزی، اتو بخار و یک دستگاه شوفاژ گرمایشی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز در پایان، ضمن دعوت از مالباختگان به کلانتری ۱۲ برای شناسایی و تحویل اموال خود، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.

کد مطلب 4767675

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