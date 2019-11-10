«لوک لانگ» جایزه مدیسی ۲۰۱۹ را به خانه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیورابدو، جوایز مدیسی ۲۰۱۹ به لوک لانگ، اودو آوا اولافسدوتیه و بول اوژیه اهدا شد.
گروه داوران مدیسی که به عادت معمول در رستوران مدیترانه گرد آمدند لوک لانگ را برای رمان «وسوسه» از انتشارات استوک به عنوان برنده جایزه رمان فرانسوی معرفی کردند.
در بخش رمان خارجی «میس ایسلند» نوشته اودو آوا اولافسدوتیه نویسنده ایسلندی به ترجمه اریک بوری از انتشارات زولما به عنوان برنده انتخاب شد و جایزه بهترین کتاب غیرداستانی به زندگینامه «فراموش کردهام» نوشته بول اوژیه از انتشارت لو سویی رسید.
لوک لانگ در سومین دور با کسب ۷ رای موفق شد تا عنوان برنده امسال را از آن خود کند. سانتیاگو اچ. آمیگورنا برای «گتوی داخلی»، بریژیت ژیرو برای «روز شجاعت» و کریستین مونتالبتی برای «جد من پواسون» هر یک ، یک رای از داوران در دور نهایی کسب کردند.
«وسوسه» تریلری خانوادگی درباره شخصیتی به نام فرانسواز است. او جراحی ۵۰ ساله از لیون است که گوزنی را در یک مهمانی شکار زخمی میکند. در لحظه پایان شکار، نظر او عوض میشود و میگذارد تا حیوان به خواب رود و از او مراقبت میکند. دو فرزند او نیز به پدر میپیوندند.
هیات داوران درباره این کتاب گفتند: آنچه درباره لوک لانگ درخشان است، قدرت زبان او و قدرت صحنههایی است که وی میتواند بسازد.
جایزه مدیسی در بخش رمان خارجی به رمان «میس ایسلند» نوشته اودو آوا اولافسدوتیه رسید. داستان وی در سال ۱۹۶۳ در شمال ایسلند میگذرد و درباره هکلا دختر جوان ۲۱ سالهای است که خانوادهاش را ترک میکند تا به رویایش برای نویسنده شدن جامه عمل بپوشاند. اما در پایتخت کشورش بیشتر تشویق میشود تا در رقابتهای انتخاب دختر شایسته ایسلند شرکت کند.
بول اوژیه و آن دیاتکین از انتشارات سویی نیز برای «فراموش کردهام» در بخش غیرداستانی انتخاب شدهاند. این کتاب یک بیوگرافی درباره زندگی بازیگر و نگاه وی به گذشتهاش است.
برندگان سال پیش پییر گویوتا برای رمان «دیوانگی» در بخش رمان فرانسوی، ریچل کوشنر برای رمان «کلوپ مریخ» به ترجمه سیلیو اشنایتر در بخش رمان خارجی و استفانو ماسینی برای «برادران لمن» در بخش کتاب غیرداستانی به عنوان برنده انتخاب شده بودند.
جایزه مدیسی که از سال ۱۹۵۸ اهدا میشود در دور اول ۱۵ نامزد اولیه را در بخش بهترین رمان فرانسوی زبان و ۱۳ رمان برتر ترجمه شده از زبانهای دیگر را انتخاب کرده بود.
گروه داوران امسال جایزه مدیسی متشکل از مارین آلفانت، میشل برودو، ماری داریوسک، دومینیک فرناندز، آن گارتا، پاتریک گرانویل، آندری مکین، فردریک میتران، پاسکال رز و آلن واینشتاین بود.
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