فهرست اولیه جایزه مدیسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، هیات داوران جایزه مدیسی با انتشار فهرستی متشکل از ۱۵ رمان فرانسوی و ۱۷ رمان خارجی ترجمه شده، دور رقابت‌های ۲۰۲۳ را شروع کرد. در بخش رمان‌های فرانسوی، رمان‌نویسانی که مورد توجه دیگر هیات‌های داوری جوایز مهم قرار گرفته‌اند از جمله دومینیک باربری، کوین لمبرت یا نیگی سینو جای گرفته‌اند، اما نام‌هایی که در این فصل ادبی کمتر مورد توجه بوده‌اند هم به این فهرست راه یافته‌اند که ادن لوین، لیزت لومبه یا حتی ریچارد مورگیو از جمله آنها هستند.

ناشران برجسته فرانسوی شامل گالیمار، گراسه و سویی هر یک ۲ عنوان در این فهرست دارند.

در فهرست اولیه مدیسی در بخش بهترین رمان‌های فرانسوی ۲۰۲۳ این آثار انتخاب شده‌اند:

دومینیک باربری برای «راه دوست داشتن»

سارا چیچه برای «کیمیاها»

آناندا دوی برای «روز آفتاب پرست‌ها»

نگار جوادی برای «آخرین مکان»

لیونل دوروی برای «قدم‌های من در سایه‌های آن‌ها»

سلما المومنی برای «خداحافظ طنجه»

کوین لامبر برای «باشد که شادی ما بماند»

ادن لوین برای «پنجشنبه»

هوگو لیندنبرگ برای «شب خیالی»

لیزت لومبه برای «یونیس»

ریچارد مورگیو برای «روز مادر»

اریک راینهارد برای «سارا، سوزان و نویسنده»

نیگی سینو برای «ببر غمگین»

الیسا شوا دوساپین برای «آتش قدیمی»

آنتوان واترز برای «کوتاه ترین مسیر»

در فهرست اولیه بهترین رمان‌های خارجی ترجمه شده نیز این عناوین انتخاب شده‌اند:

نینا آلن برای «فتح» ترجمه از انگلیسی توسط برنارد سیگاد

تاش آو برای «خارجیان در اعتصاب» ترجمه از انگلیسی توسط جوان-فردریک هلگوئج

سباستین بری برای «در روزهای خوب خدا» ترجمه از انگلیسی توسط لتیشیا دوو

هیلا بلوم برای «چگونه دختر خود را دوست داشته باشیم»، ترجمه از عبری توسط والری زناتی

مارتینا کلاوادشر برای «سه هم روح» ترجمه از آلمانی توسط رافائله لاکورد

فردریک فالکو برای «دشت‌ها»، ترجمه از اسپانیایی توسط آنتوان کورادی

دیوید گران برای «کشتی‌های غرق شده شرط‌بندی»، ترجمه از انگلیسی توسط جوان-فردریک هلگوئج

گوزل یاخینا برای «کاروان سمرقند» ترجمه از روسی توسط مود مابیلار

لیدیا خورخه برای «میزریکوردیا»، ترجمه از پرتغالی توسط الیزابت مونترو رودریگز

هان کانگ برای «خداحافظی های غیرممکن، ترجمه از کره‌ای توسط کیونگران چوی و پیر بیسیو

ال کارهو برای «به برادرم»، ترجمه از فنلاندی توسط کلر سن-جرمن

لاسلو کراسناهورکای برای «بارون واینکاین برگشته است» ترجمه از مجارستانی توسط جوئله دوفولی

کیم دولوریزون برای «درخت راش بنفش» ترجمه از آلمانی توسط رزلابوری

ایوا پزواشویلی برای «پناهگاه تفلیس»، ترجمه از گرجی توسط ماریکا مگرلیشویلی

رابرت سیتالر برای «کافه بی‌نام» ترجمه از آلمانی توسط الیزابت لندز و هربرت ولف

پیتر اشتام برای «آرشیو احساسات» ترجمه از آلمانی توسط پیر دشوس

کریس دو استوپ برای «کتاب دانیل» ترجمه از هلندی توسط آن لوری ویگناس

هیات داوران این جایزه به ریاست آن اف.گارتا، متشکل از ماریان آلفانت، میشل برودو، ماری داریوسک، دومینیک فرناندز، پاتریک گرانویل، فردریک میتران، آندری مکین، پاسکال رز و آلن وینشتاین است.

سال پیش امانوئل بایاماک تام برای رمان «ساعت سیزدهم» برنده این جایزه شد و جایزه رمان خارجی مدیسی هم به آندری کورکوف برای «زنبورهای خاکستری» به ترجمه پل لکسن از روسی (اوکراین) تعلق گرفت.

این جایزه معتبر ادبیات فرانسوی از سال ۱۹۵۸ شروع به کار کرد و از سال ۱۹۷۰ به آثار ادبی ترجمه شده نیز اهدا می‌شود. از مشهورترین نویسندگان فرانسوی برنده این جایزه کلود موریس، کلود سیمون و آندره مکین می‌توان اشاره کرد. از مهمترین برندگان خارجی آن نیز چهره‌هایی چون میلان کوندرا، دوریس لسینگ، خولیو کورتاسار، آلخو کارپانتیه، اومبرتو اکو، جوزف هلر، الزا مورانته، آنتونیو تابوکی، پل استر، فیلیپ راث و اورهان پاموک بوده‌اند.

نام برگزیدگان امسال از میان فهرست‌های معرفی شده در قالب دومین فهرست ۱۸ اکتبر منتشر می‌شود و اعلام نام برندگان جایزه مدیسی ۹ نوامبر در پاریس صورت می‌گیرد.