دستگاه قضا حامی جدی تولید و اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان استان که در سالن جلسات دادگستری اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: دستگاه قضائی بر حمایت از تولید، اشتغال و تحقق شعار رونق تولید تأکید ویژه‌ای داشته و همواره پشتیبان فعالان این عرصه خواهد بود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام قدرت خود در کنار فعالان مقابله با توطئه‌های اقتصادی دشمنان خواهد بود، افزود: در این راستا تمام مسئولان نیز باید دست در دست هم برای جامه عمل پوشاندن به وظایف تعیین شده و گام برداشتن در مسیر رونق تولید اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس دادگستری استان اردبیل در ادامه به لازم الاجرا بودن مصوبات کمیته حمایت قضائی از تولید و اشتغال تأکید کرد و ادامه داد: مصوبات انجام یافته در این مسیر نباید مورد فراموشی قرار گیرند.

عتباتی با اشاره به ظرفیت بسیار مناسب استان اردبیل برای جذب سرمایه گذاران و کارآفرینی مناسب، افزود: عزم مشاهده شده کنونی در بدنه مدیریت اجرایی و قضائی استان از تلاش برای انجام فعالیت‌های ماندگار در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی خبر می‌دهد.

وی ادامه داد: علی رغم پویایی مناسب در اقتصاد استان، اما نباید به این مقدار از فعالیت‌ها بسنده کرد تا با برنامه ریزی مدون و تداوم تلاش‌ها شاهد رشد روز افزون فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان باشیم.

رئیس دادگستری استان اردبیل به شرایط خاص اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان در شرایط کنونی با وضع تحریم‌های ظالمانه به دنبال دستیابی به اهداف شوم خود هستند و در این برهه باید حمایت از تولید با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.