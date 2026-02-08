به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت بیتکوین طی هفت روز منتهی به روز شنبه بیش از ۱۶ درصد و در یک ماه گذشته بیش از ۲۲ درصد کاهش یافته است. بزرگترین رمزارز جهان پنجشنبه گذشته برای مدت کوتاهی تا مرز ۶۰ هزار دلار عقبنشینی کرد که پایینترین سطح آن از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ بود. این افت، ادامه روند نزولی شدیدی است که از آخر هفته پیش و همزمان با سقوط بیتکوین به زیر ۸۰ هزار دلار آغاز شد.
با این حال، در معاملات صبح جمعه نشانههایی از بهبود قیمت ظاهر شد و بیتکوین با ۳.۳ درصد رشد به حدود ۶۴ هزار و ۹۴۸ دلار رسید. این رمزارز صبح شنبه نیز با افزایش روزانه ۶.۵۱ درصدی در سطح ۶۹ هزار و ۲۳۸ دلار معامله شد. با وجود این رشد مقطعی، قیمت فعلی همچنان فاصله زیادی با رکورد ۱۲۲ هزار و ۲۰۰ دلاری ثبتشده در اکتبر سال گذشته دارد و نشاندهنده سقوط حدود ۴۷ درصدی بیتکوین از آن زمان تاکنون است.
حمایت ترامپ به سود بیتکوین نشد
بیتکوین عملاً تمام رشدی را که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به دست آورده بود، از دست داده است. انتخاب مجدد ترامپ ابتدا انتظارات برای اتخاذ رویکردی نرمتر در قبال رمزارزها را تقویت کرد و باعث شد بیتکوین در دسامبر ۲۰۲۴ برای نخستینبار از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کند. اما این دارایی دیجیتال از اکتبر ۲۰۲۵ و همزمان با افزایش عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی و نظارتی، وارد یک مارپیچ نزولی شده است.
لایحه مورد حمایت ترامپ برای تنظیم بازار داراییهای دیجیتال در سنای آمریکا، در پی اختلاف میان بانکها و شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها متوقف شده است. همچنین گزارشهای والاستریت ژورنال درباره حمایت یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات از سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در شرکت «ورلد لیبرتی فایننشیال» وابسته به خانواده ترامپ، این پرونده را به کانون توجه کنگره آمریکا کشانده است. دموکراتها و برخی ناظران نسبت به تضاد منافع احتمالی ترامپ و خلأهای نظارتی دولت فعلی هشدار دادهاند.
تحلیلگران همچنین معتقدند بازارها از نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو آمریکا نگران شدهاند؛ فردی که به حمایت از نرخهای بهره بالاتر شناخته میشود و چنین رویکردی معمولاً جذابیت داراییهای پرریسک مانند رمزارزها را کاهش میدهد.
تردید نسبت به «طلای دیجیتال»
بیتکوین که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ با هدف دور زدن نظام بانکی سنتی ظهور کرد، اکنون با تردیدهای فزایندهای درباره نقش آن بهعنوان ابزار ذخیره ارزش مواجه است. در ۱۲ ماه گذشته، قیمت بیتکوین ۲۸ درصد کاهش یافته، در حالی که بهای طلا در همین دوره ۷۲ درصد افزایش داشته است؛ مقایسهای که جایگاه بیتکوین بهعنوان «طلای دیجیتال» را بیش از پیش زیر سؤال برده است.
در دورههای تشدید نااطمینانیهای اقتصاد کلان و ژئوپلیتیکی، بیتکوین اغلب همجهت با داراییهای ریسکی مانند سهام حرکت کرده است. برای نمونه، حدود یک هفته پس از اعلام تعرفههای موسوم به «روز آزادی» ترامپ در دوم آوریل ۲۰۲۵، قیمت بیتکوین نزدیک به ۱۰ درصد افت کرد و به زیر ۸۰ هزار دلار رسید؛ همزمان شاخص S&P 500 نیز حدود چهار درصد کاهش یافت.
در همین حال، اشتیاق نهادی به بیتکوین رو به کاهش گذاشته است. صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین طی ماههای اخیر خروج سرمایه قابلتوجهی را ثبت کردهاند. بر اساس گزارش دویچهبانک، تنها در ژانویه بیش از سه میلیارد دلار سرمایه از این صندوقها خارج شده که به خروجهای دو میلیارد دلاری دسامبر و حدود هفت میلیارد دلاری نوامبر سال گذشته افزوده میشود.
افزون بر این نگرانیها، برخی سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای فنی، از جمله احتمال هک شدن شبکه بیتکوین، حساستر شدهاند. رایان راسموسن از شرکت مدیریت دارایی دیجیتال «بیتوایز» در گفتوگو با سیانبیسی تأکید کرده است که این ریسکها بیش از گذشته در قیمت بیتکوین منعکس میشود.
ضربه افت بیتکوین به شرکتهای دارنده رمزارز
نوسانات شدید بازار رمزارزها، سهام شرکتهایی را که بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال را در ترازنامه خود نگهداری میکنند، تحت فشار قرار داده است. این شرکتها پیشتر از رویکرد دوستانه ترامپ نسبت به رمزارزها و موفقیت شرکت «استراتژی» متعلق به مایکل سیلور الهام گرفته بودند؛ شرکتی که از سال ۲۰۲۰ خرید گسترده بیتکوین را آغاز کرد.
سهام شرکت «استراتژی» که بزرگترین دارنده شرکتی بیتکوین محسوب میشود، از ۴۵۷ دلار در ژوئیه به ۱۱۱.۲۷ دلار در روز پنجشنبه سقوط کرد؛ سطحی که پایینترین قیمت آن از اوت ۲۰۲۴ به شمار میرود. سهام این شرکت در همان روز بیش از ۱۱ درصد افت داشت.
بر اساس گزارش رویترز، سهام شرکت انگلیسی «اسمارتر وب کامپانی» نیز حدود ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین سهام شرکتهای ناکاموتو و متاپلنت ژاپن به ترتیب نزدیک به ۹ درصد و بیش از ۷ درصد افت را تجربه کردند؛ نشانهای از سرایت بحران بیتکوین به شرکتهای وابسته به این بازار.
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