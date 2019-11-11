کامبیز دیرباز با «دست فرمون» به تلویزیون می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی «دست فرمون»، برنامه «دست فرمون» نخستین مسابقه بزرگ تلویزیونی از ۲۵ آبان، هر هفته به مدت ۴ شب (از شنبه تا سه شنبه) با اجرای کامبیز دیرباز از شبکه نسیم پخش می شود.

مسابقه تلویزیونی «دست فرمون» برای ایجاد رقابت مهیج میان علاقمندان به رانندگی است. این برنامه هیچ محدودیتی برای علاقمندان به رانندگی ندارد و زنان و مردان با هر خودرویی می‌توانند در پیست اختصاصی این برنامه با یکدیگر به رقابت بپردازند؛ تنها شرط حضور در برنامه داشتن گواهینامه است.

محمود محمودی تهیه کننده، بهنام صفاریان کارشناس و کامبیز دیرباز مجری، عوامل این مسابقه بزرگ تلویزیونی هستند.