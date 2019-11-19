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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳

گزارش فناوری مهر؛

معرفی خدمات آنلاین بومی در نبود اینترنت/ جستجوگرها نیازمند تقویت

معرفی خدمات آنلاین بومی در نبود اینترنت/ جستجوگرها نیازمند تقویت

خدمات بومی اپلیکیشن هایی که توسط استارت آپهای ایرانی توسعه پیدا کرده‌اند، در نبود اینترنت جهانی فعال بوده و بستر قابل اتکایی برای ارائه خدمات به کاربران به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، بومی سازی خدمات در فضای مجازی از جمله تعاریفی است که تحت عنوان « ضرورت ایجاد بستر خدمات پایه کاربردی برای عموم مردم» در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

مطابق با الزاماتی که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده، موضوع عدم اتکا به شبکه های خارجی، اختیار کامل فنی و ایجاد ظرفیت برای شکل گیری خدمات بومی در لایه های مختلف مورد توجه قرار گرفته تا این شبکه به نحوی متناسب با نیازهای کاربران طراحی شود که خدمات بومی و اختصاصی روی آن به صورت مستقل از اینترنت، قابل ارائه و دریافت باشد.

حال با توجه به محدودیت دسترسی پیش آمده در شبکه اینترنت کشور، شواهد نشان می دهد که شبکه ملی اطلاعات تا حدودی توانسته با محورهای فوق سازگار باشد و به نوعی به نیاز کاربران در این موارد، پاسخ دهد. چرا که هم اکنون شبکه ملی اطلاعات با مدیریت مستقل کاملا داخلی در حال فعالیت است و خدمات بومی آنلاین نیز توانسته اند تا حد زیادی نیازهای اولیه کاربران را پاسخگو باشند.

در حال حاضر امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم روی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و ارائه دهندگان خدمات محتوایی، پیام رسان ها، فروشگاههای اینترنتی، بازارهای اپلیکیشن بومی، سرویس دهندگان حمل و نقل آنلاین، سایتهای دولتی و سرویس دهندگان بانکی در حال حاضر در دسترس قرار دارند و اختلالات مقطعی برخی خدمات دهندگان نیز به دلیل وابستگی به گوگل و اتصال API آنها به اینترنت، در حال رفع شدن است.

بیشترین نیاز کاربران اینترنت را می توان در دسترسی به خدماتی مانند پیام رسان ها، حمل و نقل و تاکسی آنلاین، مسیریاب‌ها و نقشه، فروشگاه‌های اپلیکیشن، اپلیکیشن های بانکی و پرداخت، سرویس های محتوایی مانند نمایش فیلم، موتور جستجو و ایمیل ، خرید و فروش اینترنتی و کسب و کارهای آنلاین، تقسیم بندی کرد.

هم اکنون با وجود محدودیت در دسترسی به شبکه اینترنت، بسیاری از این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات قابل ارائه هستند و شواهد نشان می دهد که استارت‌آپها و کسب و کارهای آنلاین با وجود اینترنت داخلی، فعال بوده و کاربران می توانند نیاز خود را از طریق آنها برطرف کنند.

پیام رسان های بومی جایگزینی برای تلگرام و واتس اپ

درحالی که هم اکنون امکان دسترسی به سرویس دهنده های خارجی مانند واتس اپ و تلگرام حتی به واسطه فیلترشکن نیز وجود ندارد، شبکه ملی اطلاعات این امکان را فراهم آورده تا کاربران بتوانند میزان پاسخگویی و کاربرد پیام رسان های بومی را تست و آزمایش کنند.

در حال حاضر پیام رسانهایی مانند بله، گپ، آی گپ، ایتا، ویسپی، سروش و بیسفون در شبکه ارتباطی کشور فعال هستند و خدمات مختلفی در حوزه پیام رسانی ارائه می کنند.

این ابزار ارتباطی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در دسترس قرار دارند، هر یک به نوعی نیاز کاربران را در امکان ارسال پیام، تماس صوتی، ایجاد کانال و تراکنش مالی برطرف می کنند و جایگزین مناسبی برای پیام رسان های خارجی هستند. البته این شبکه های موبایلی هنوز امکان تماس تصویری را فعال نکرده اند.  

تاکسی های اینترنتی بدون وابستگی به اینترنت

وضعیت سرویس دهی تاکسی های اینترنتی و حمل و نقل آنلاین نیز نشان می دهد که این سرویس دهندگان توانسته اند بدون وابستگی به شبکه اینترنت و از طریق زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، به سرویس دهی خود ادامه دهند.

اگرچه در مقطعی ارائه خدمات از سوی این اپلیکیشن ها با اختلالات مقطعی همراه بود اما در حال‌حاضر وضعیت خدمات رسانی این کسب‌وکارها به وضعیت پایدار رسیده است. از آنجایی که تا پیش از این بخشی از IPهایی که برخی از این کسب‌وکارها استفاده می‌کردند خارجی بود، در زمان محدودیت دسترسی به اینترنت دچار مشکل مقطعی شدند اما هم اکنون با جابجایی آدرسIP  به داخل کشور، مشکل ارتباطاتشان حل شده است.

از این رو سرویس های تاکسی آنلاین این امکان را فراهم کرده اند تا کاربران با اتصال به شبکه داخلی از آنها استفاده کنند.

مسیریابهایی که جای ویز را گرفتند

وابستگی کاربران ایرانی به نرم افزار مسیریاب «ویز» با سرویس های کارآمد بومی روز به روز کاهش می یابد. هم اکنون نیز با توجه به نبود اینترنت، این سرویس های بومی به راحتی کاربران را به سمت مسیر مورد نظر هدایت می کنند.

اپلیکیشن های بومی «بلد» و «نشان» که در حوزه مسیریابی و نقشه فعال هستند می توانند در بستر شبکه ملی اطلاعات، جایگزینی برای اپلیکیشن خارجی «ویز» و گوگل مپس باشند.

لزوم قطع وابستگی به موتور جستجو، ایمیل و مرورگر خارجی  

با وجود شبکه ملی اطلاعات لزوم قطع وابستگی به موتورهای جستجو، ایمیل و مرورگر خارجی احساس می شود و ظرفیت سازی در این بخش به عنوان خدمات پایه کاربردی در شبکه ملی اطلاعات کاملا ضروری است چرا که شواهد نشان می دهد جویشگرهای بومی و ایمیل های ایرانی، آنطور که باید کاربردی نبوده و پاسخگوی نیاز کاربران نیستند.

قطع وابستگی به موتور جستجوی گوگل  با سرویس های بومی مانند «پارسی جو» و «یوز» قابل تحقق است. اگرچه این سرویس دهنده ها هنوز نتوانسته اند آنطور که باید نیاز کاربران را در حجم وسیع پاسخگو باشند اما بخشی از این ناتوانی در پاسخگویی را باید به عدم مراجعه کاربران به این سرویس دهنده و ارزیابی میزان تاب آوری آن ها مربوط دانست.

در زمینه ایمیل نیز سرویس دهنده ایمیل «ایران دات آی آر» به عنوان جایگزینی برای ایمیل هایی مانند گوگل و یاهو می تواند فعالیت کند و این مستلزم آن است که ظرفیت این سرویس، برای این حجم از کاربران قابل اتکا باشد.

در کنار این خدمات، مرورگر بومی «ساینا» نیز می تواند مرورگری برای جایگزینی با اینترنت اکسپلورر، موزیلا و کروم باشد.

فعالیت امن اپلیکیشن های پرداخت بر بستر شبکه ملی

بررسی ها نشان می دهد که اپلیکیشن های خدمات بانکی و پرداخت در کنار سایتهای داخلی بانک ها و خدمات دولتی در سایه شبکه ملی اطلاعات برقرار هستند و امکان پرداخت امن بر این بستر بدون وابستگی به اینترنت، فراهم است.

همچنین اپلیکیشن های سرویس دهنده محتوا مانند فیلم، سایتهای داخلی خرید و فروش کالا و کسب و کارهای اینترنتی که پیش از این میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده بودند نیز در شرایط فعلی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

کد مطلب 4775416

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    نظرات

    • سعید IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      استاد، آدرس لینک این سایتها رو هم باید میزدی، مخاطب از کجا بدونه آدرس پارسی جو چیه؟؟؟
    • مهدی IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جوک جالبه
    • علی IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اینطور که معلومه شما تعریف درستی از اینترنت ندارید و همه چیز رو ساده میبینید. هر وقت ما ایرانی ها موفق شدیم یک کاپایلر، فریم ورک یا کتابخانه مدرن بسازیم اونوقت میتونیم ادعای پیشرفت داشته باشیم.
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کاش به این درجه از درک و بلوغ فکری میرسیدید که مردم خودشان باید تصمیم بگیرند از گوگل استفاده کنند یا جستجوگر به قول شما بومی. از یاهو و جیمیل استفاده کنند یا ایمیلی که ایرانی ها تولید کرده اند و....
    • محمدرضا IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ممنون کاش لینک برنامه های بالا رو هم می گذاشتین
    • محمد IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دقیقا همه این موارد صحیح هست. جستوجو گرای ایرانی به معنی واقعی صفر هستن . صصصصصصصصصصصفر مطلق
    • ایرانی IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      برادر من الان چهار روز نتونستم به تحقیق و پژوهش بپردازم. آیا واقعا فکر می کنید جستجوگرهایی مثل پارسی جو می تونند این مهم رو انجام بدند. به نظر شما علت رشد علمی چند سال اخیر چیزی جز ارتباط با دنیا بوده
    • حسام مطهری IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سومین رپورتاژ آگهیِ مزدورانه برای توجیه یک گروگان‌گیری وقیحانۀ ملی‌. دسترسی به خدمات خارجی‌ای که بابتشان پول پرداخته بودیم قطع شده دسترسی به ایمیل مسدود شده دسترسی به گوگل و همۀ خدمات وابسته‌اش قطع شد
    • m.b IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      319 29
      پاسخ
      واسه خودت بریدی و دوختی ها! خیلی از استارتاپ ها نیازمند اینترنت جهانی هستن. همه پیام رسان های داخلی نصف تلگرام و واتساپ و توییتر هم کیفیت و کارایی ندارن. یه دفعه میگفتی در مملکتو ببنیدن ما فقط خوبیم
      • سلام IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        سلام ؛ پیام رسان های ایرانی میتونن بسیار خوب عمل کنند و حتی می تونن بهتر از واتس اپ و تلگرام هم بشن ، من با چند تاشون کار کردم و سرعت و امکاناتشون رو دیدم ؛ باید حمایت بشن تا بهتر هم بشن.
    • یه بنده خدا IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      228 12
      پاسخ
      دلت خوشه ها
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      315 26
      پاسخ
      در دنیای مدرن چه با آب و تاب از انزوای پیش اومده دفاع میکنید. روز به روز داره اوضاعمون بدتر و بدتر میشه و کسانی مثل شما به تاریخ این مملکت خیانت میکنن.
    • فرشید IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      62 266
      پاسخ
      ای کاش مطلب خوبتون رو با گذاشتن لینک موتورهای جستجوی فارسی یوز و پارسی جو تکمیل میکردید
      • ش م ب IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        فقط دو روزه دارم با پارسی جو تلاش میکنم. یه سرچ الکی رو هم جوابگو نیست . فقط تک کلمه جستجو میکنه . اونم نه درست .خیلی بی ارزشه.
      • رضااا IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        اول اینکه این مطلب چرت و پرت بود نه زیبا ولی حرفت درسته ک باید لینک میذاشتن چون نمیشه جستجو کرد آخه گوگل هم بستن 😂😂
      • محمدی IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        اخه به درد نمیخورن هیچ کدوم.مثلا مینویسی رستوران های اصفهان .بر میداره به سه چهار قسمت تقسیم میکنه مثلا رستوران در ویکی پدیا رستورانهای در ویکی پدیا اصفهان در ویکی پدیا.کمیت و کیفیت اطلاعاتش زیر صفره.
      • IR ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        Www.Yooz.ir و parsijoo.ir البته خیلی بد شده فکر کنم به علت عدم حمایت و استفاده هست
      • ناشناس IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
        0 0
        هردو موتور جستجو بعد از ورود افراد ناچیزی به سایت از کار افتادن !
    • حسن IR ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      215 15
      پاسخ
      یک میلیارد دلار زمان احمدی نژاد برای به اصطلاح شبکه ملی اطلاعات و برای موتورهای جستجوگر حدود ۱۷۰میلیارد تومان هزینه شد خدا وکلیش یک ریال ارزش و کارایی نداره کلا کشک
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      197 4
      پاسخ
      در مورد بقیه اپلیکیشن ها و سرویس ها کاری نداریم ولی تو موتور جستجوها واقعا افتضاحه. یعنی عملا چیزی نداریم!!!!!!!!!! پارسی جو و یوز رو خودتون اول امتحان می کردید بعد به مردم معرفی می کردید!!!!!!!
      • IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        فقط پارسی جو . بدرد هیچی نمیخوره به خدا من چندتا سرچ ساده کردم اصا اشغال. دری وری تحویل داد با سرعت پایین.جالب می‌دونی چیه؟ ادعاشون گوش فلک رو پر کرده.بابا زور نیست که گوگل و بقیه موتورهای جستجو سرترن
    • مهران IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      116 4
      پاسخ
      برای ترجمه از چی استفاده کنیم؟
      • IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        45 103
        برای ترجمه که در هر حال باید از "مغز" خودتون استفاده کنید
      • IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        داداش چيو میخوای ترجمه کنی؟ فارسی به فارسی مگه قراره ارتباط با خارج از کشور داشته باشی همه جهان خلاصه شده تو ايران
      • IR ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        https://targoman.ir
      • IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        نگران نباش ، یه آقازاده از دولت پنج میلیارد پول می‌گیره . بعد بیست میلیون می‌ده به چند تا جوون که براش یه برنامه بسازن که اون برنامه یواشکی از گوگل ترانسلیت کمک می‌گیره جمله رو ترجمه می‌کنه.
      • IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        اگر ترجمه آنلاین میخوای از موتور ترجمه ترگمان استفاده کن.
    • ناشی IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      284 16
      پاسخ
      خودتونو زدید به خواب اینترنتو وصل کنید کسی از این آت و اشغالا استفاده نمیکنه
    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      217 9
      پاسخ
      همه کسب و کارهای دنیا برنامشون رو بر پایه گوگل تنظیم میکنن. از روز قطعی اینترنت کسب و کار مجازی ما به واسطه اینکه گوگل رو از دسترس خارج کردن بالای 20 میلیون ضرر کردیم فقط.. آخه به اینا نباید فکر بکنید
      • IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        دوست ۵زیز شما چقدر مالیات میدی که بیست میلیون ضرر کردی؟
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      227 9
      پاسخ
      خیلی گزارش مسخره ای بود
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خفه شید فقط.حالم دیگه از این مملکت مسخره بهم میخوره.دست مردم رو باز بذارید هرکس هرچی میخواد استفاده کنه . به زور هر آشغال ایرانی رو نکنید تو زندگی ملت .
    • علی IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما اصلا به اینترنت نیاز نداریم وقتی کبوتر هست. به خودرو هم نیاز نداریم وقتی چهار پا هست هم مشکل بنزین حل میشه هم آمار تصادف به صفر میرسه. سلام کره شمالی⁦🖐️⁩
    • محمد IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جایگزین شبکه ملی بجای اینترنت یعنی بستن دریچه ارتباط با جهان، یعنی خود تحریمی. یعنی کسانی که تجارت بین الملل میکنند با سروش و ایمیل ایرانی با مشتریان خارجی ارتباط برقرار کنند؟؟؟؟! واقعا که...
    • abcd IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مومن حداقل لینک مرورگرها رو میذاشتین تا بررسیش کنیم!
    • s IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هرکاری کنید ما ازینا استفاده نمیکنیم حاضریم بریم تو خیابونا
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ایران به اینترانت ملی قدرتمند و ارزان که تمام نیازهای مردم را پاسخگو باشه نیازمنده و این میسر نخواهد نشد مگر با حمایت دولت و گرفتن هزینه زیاد برای استفاده کنندگان از نرم افزارها و برنامه های غیر ایران
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شما خودتون به ندانستن(با احترامش گفتم) زدید یا واقعا از اینترنت و فضای مجازی بی خبرید!! حق هر انسان آزاده ای استفاده از اینترنت بدون محدودیت است(البته به جز غیر اخلاقی یا دشمن و معاند)
    • فاطمه IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اینطوری که ارتباطمون با دنیا قطع میشه
    • مرتضی IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با این کار ازادی و دموکراسی زیر سوال می ره. مردم حق دارن خودشون انتخاب کنند نه اینکه شما براشون انتخاب کنید.
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      34 2
      پاسخ
      به دست کی رسید؟
    • اقدس IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      184 5
      پاسخ
      به شعور مردم توهین نکنید رسانه آزاد حق همه است
    • محمد IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      131 5
      پاسخ
      جایگزین شبکه ملی بجای اینترنت یعنی بستن دریچه ارتباط با جهان، یعنی خود تحریمی. یعنی کسانی که تجارت بین الملل میکنند با سروش و ایمیل ایرانی با مشتریان خارجی ارتباط برقرار کنند؟؟؟؟! واقعا که...
    • چنگیز IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      146 7
      پاسخ
      پیام رسان های داخلی بی کیفیت بخوره تو سرتون مردمو چی فرض کردین
      • ناشناس IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        با بقیه چیزها کار ندارم ولی خداییش پیام رسان های داخلی افتضاحه نه والا از افتضاح هم بالاتر .. بلکه فاجعه هستش
    • کاربرعمومی IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      161 6
      پاسخ
      قشنگ داریم میشیم مثل کره شمالی.
    • ارادیان IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      119 1
      پاسخ
      خواهشمند است تحقیق کنید بعد خبر را درج نمائید. سیستم جستجوگر مثل پارسی جو تمامی سورس را از جستجوگر گوگل دیتابیس می گیرد و زمان قطع اینترنت برون مرزی هیچ کاربردی ندارد و امکان سرچ ندارد!!!!!
    • سید IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      147 3
      پاسخ
      خانم بخشی پور، خودت به چیزی که نوشتی اعتقاد داری؟ خودت وقتی میخوای کوچکترین چیز رو توی نت پیدا کنی توی پارسی جو جستجو میکنی؟ خودت می دونی که در هزاره سوم، قطع ارتباط با دنیای مدرن معناش چیه؟ نمی دونی
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      106 6
      پاسخ
      برای من این مطلب به قدری عجیب و غیر قابل باور هست که توی بدترین تصوراتم از زندگی به اصلاح اجتماعی اسف ناکی که برای مردم ایران به وجود آورده شده حتی این خبر و اخبار از این دست هیچ وقت به ذهنم نمیرسید
    • Ali IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      103 5
      پاسخ
      ضرر مالی منو کی پرداخت مینه اینا حق الناس نیست؟
    • احمد AE ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      94 8
      پاسخ
      ب جای اینکه خواهان وصل اینترنت جهانی باشین ،راهکار بومی میدین؟
    • Mm IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      68 3
      پاسخ
      به هیچ عنوان این انحصارگرایی مفهوم و کاربردی نداره خواسته مردم دسترسی کاملا به فضای اینترنت جهانی شاید بخش های دولتی، بانکی و مراکز وابسته این مفهوم اینترنت ملی براشون قابل توجه باشه اما مردم به هیچ وجه
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      23 24
      پاسخ
      الان مثلا من دنبال یکی از این سایت ها هستم. چجوری پیداش کنم؟ آیا شما نباید لینک برای هر کدام توی متن بگذارید؟ بلاگر بودن فقط نوشتن نیست. نحوه ویرایش در بازخورد اثر بسیار موثر است
    • A.M IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      139 5
      پاسخ
      تا حالا این همه جوک یکجا ندیده بودم و نخونده بودم...
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      102 3
      پاسخ
      خبراتون مفت گرونه
    • علی IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      111 4
      پاسخ
      دیوونه گیر اوردید؟ یدفعه بگید کره شمالیم دیگه، گوگل رو قطع کنیم بجاش 2 تا موتور جستجوگر که حتی نمیتونه 2 تا سایت معمولی پیدا کنه چه برسه بقیه اش، بعدشم این اپلیکین ها که همشون هیچ سودی نداره
    • Saeid IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      84 4
      پاسخ
      یک مقاله بی سر و ته
    • سسس IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      94 5
      پاسخ
      پیام رسانهای داخلی رو بزاری روهم دیگه کل کیفیت کارایشون نصف تلگرام هم نمیشه
    • محمد IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      110 3
      پاسخ
      قطع کردن یک نیاز اساسی و اولیه مثل اینترنت جهانی در این دوره از زمان یک خیانت و عمل ضد حقوق بشر هست که به شخصی ترین زوایای زندگی اشخاص داره توهین و دست درازی میشه! اینترنت بس وسیع تر از حرفهاست
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      115 7
      پاسخ
      هر چی تحقیقات علمی توی دانشگاه انجام میشه وابسته به استفاده از اینترنت بین المللی هست. کجا پارسی جو میتونه همه دیتابیسهای علمی دنیا رو توی خودش جا بده. دیگه دارم به عنوان یک محقق جدی میشم برای مهاجرت
    • علی IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      107 4
      پاسخ
      واقعا خجالت بکشید از سلب آزادی از مردم و توهم اینترنت ملی.
    • محمودرضا IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      91 4
      پاسخ
      آقا این چند روز پدرمون دراومد کلا کار و زندگیمون خوابیده از اونطرف دانشجو ام غوز بالا غوز، روان پریش شدم یه سرچ ساده نمیتونم بزنم تو رو اون جد و آبادت برو تو پارسی جو یه سرچ ساده بزن ببین چیه
    • Ariacloob IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      59 7
      پاسخ
      زمانی که همه اون سیستم هایی که دسترسی بهشونو قطع کردید و در دسترس بودن و کاربر از اپ های ایرانی استفاده کردن بیاین بگین موفق بودیم.
    • محمد IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      119 6
      پاسخ
      نگارنده سفارشی نویس عزیز! احساس لزوم قطع وابستگی به موتور جستجو و پیام رسان و مرورگر بین المللی رو با چه رویی به مخاطبان القا میکنی؟ حرفات توهین به شعور مردمه عزیز من
    • محمد IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      115 5
      پاسخ
      من خرج خانوادمو از آموزشو فروش محصولات هنری درمیارم، ما آدمیم، حیوان نیستیم که اینطور با ما برخورد میکنید... خود من صبرم لبریز میشه میشم یکی از معترضین و..کجای دنیا حکومتها همچین رفتاری با مردم دارن؟
    • پیمان IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      69 3
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره آخه این دو موتور جستجو مگه اصلا کار میکنه. موتور جستجوگر یوز که اصلا بالا نمیاد چونکه از api گوگل و یاهو استفاده میکنه
    • پیمان IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      76 4
      پاسخ
      خانم خبرنگار خودت اول استفاده کن بعد خبر بذار
    • احسان IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      90 4
      پاسخ
      جز نفرین امثال من که کسب درامد میکنم از مسنجرهای خارجی و شماها بازارمو مسدود کردین هیج چیز نصیب شماها نمیشه
    • علی IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      82 5
      پاسخ
      شما که همه چی رو قطع کردید. این یه هفته و ادارات رو تعطیل میکردید تا حداقل یا تظاهرات کنیم یا بریم مسافرت. این چه وضعیه نشستیم سر کار فیلم میبینیم. یدونه ایمیل معمولی نمیشه فرستاد.
    • رضا IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      93 8
      پاسخ
      حال آدم بد می کنه همچین گزارشهایی. نویسنده این گزارش انگار توی یه کشور دیگه زندگی می کنه
    • حمیدرضا IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      11 89
      پاسخ
      سلام لطفا آدرس جستجوگرهای پارسی جو و یوز رو قرار بدید
      • حسن IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
        0 0
        بدردت نمیخوره عزیزم
    • توحید IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      87 7
      پاسخ
      سلام اون بی سوادی که میگه اینترنت ملی ساده ترینش شما میرید بازار گوشی میخرید از جعبه باز میکنید اینترنت بین الملل نباشه نمیتونید راه اندازیش کنید حتما گوشی هامونم بریزیم دور یه مایکروسافتم بزنید
    • محمد IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      92 3
      پاسخ
      از یک طرف زنگنه نیشخند میزنه میگه «تا زمانی که مردم تحمل کنن هه هه» از طرفی وقتی که کارد به استخوان ما میخوره و تقاضای رسیدگی داریم اینجوری برخورد می‌کنند با ما
    • سامی IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با خودت چن چندی ن سروش کاره تلگرام را میکنه ن این بلد کار گوگل مپ ن بازار کار گوگل پلی ن اپارات کار یوتیوب اینا به درک ویکی پدیا و گوگل چی ایمیل چی سایت دانلود فیلم ها خانوم من دیشب رفتم روبیکا یه پیا
    • حسن IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      قطع اینترنت و مسدود سازی جریان آزاد اطلاعات از مصادیق روشن تروریسم دولتی است!
    • Ghamchy IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به نظر من باید باشیب ملایم کاربران کوچ داده شوند به شبکه ملی وبا تست شبکه ملی با قطع کردن شبکه جهانی اینترنت در ادوارمختلف مثل الان امکان زیر بار رفتن شبکه های ملی فراهم شود وامتحان خود راپس داده
    • سپیده IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حتی عنوان مقالات علمی را ندارد. سایت‌های داخلی مثل تأمین اجتماعی باز نمی‌شود. من لیست شعب آن را لازم داشتم. موتور جستجوی داخلی حتی توانایی پیدا کردن مطالب بدیهی مثل ورزش برای گرفتگی کمر را هم ندارد.
    • فاطمه زهرا AE ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هیچ کدوم در بازرگانی بین المللی کاربردی ندارند‌.با انتشار این خزعبلات خجالت نمیکشید؟
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      وصل کنید اینترنت رو. خسته شدیم. خسسسته. خسسسسسسسسسته.
    • سعید IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      موتورجستجو رو خیلی سر سری رد کردید. مشکل عدم تحمل ترافیک و ظرفیتش نیست. شما دو کلمه رو سرچ بزنید با یه سری نتایج عجیب غریب میاد که به هیچ دردی نمیخوره. مرورگرها هم در همین شرایط به خوبی کار میکنه
    • ناشناس IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی نرم خودتونو اماده کنید که قراره اینترنت رو هم برومون ببندن حالا وصلش میکنن موقت ولی دفعه بعد با کوچکترین اتفاق واسه همیشه میبندنش فقط منتظرن تا تکمیل کنن طرحشونو
    • ببو نما IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا از اون قلمی که باهاش این خزعبلات رو نوشتی خجالت نمی کشی؟ نمیدونم چطور میتونید این همه دروغ رو اینقدر طبیعی و پر مدعا به مردم تحمیل کنید؟ آخه تحمیر و تحمیق تا کجا!!!
    • رضا ايماني IR ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لطفا لينك سايت ها رو هم بگذاريد بتونيم باهاشون كار كنيم
    • ع IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هیچ موتور جستجویی حتی یک سایت هم نشون نمیده. معلومه همشون از گوگل استفاده میکردن. و الکی بودجه به جیب زدن. هیچکی هم نیست الان یغشونو بگیره
    • ناشناس IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
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      پاسخ
      آقا به همون خدایی که میپرستین قسمتون میدم اینترنتو وصل کنید,زندگی همرو مختل کردین با این قطع اینترنت.آخه یکم به فکر مردم باشین.کلی کارامون عقب افتاده.کلی از کسب ها خوابیده.خواهشا وصل کنید این اینترنتو
    • بک کاربرناراضی IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دو روزه داریم تلاش میکنیم از پارسی جو استفاده کنیم .لی بقدری داغون و چرته که حد نداره یوز که رسما بالا نمیاد ، پیام رسان داخلی هم بخوره تو سرتون
    • Saa IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یه اینترنت داشتیم با کلی فیلتر و سانسور تو این مملکت که به بدبختی هامون کمتر فکر کنیم اونم ازمون گرفتید...
    • حسن IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به کره شمالی خوش آمدید علی برکت ال..
    • علی IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هر کسی توانشو داره باید از کشور مهاجرت کنه متاسفانه دیگه ایران جای موندن نیست
    • 7867 IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تا اینترنت قطعه بتازونید فقط .مطمئن باش هیچ کس حاضر نمی شود اپلیکیشن ایرانی نصب کند
    • حسن IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خانم معصومه بخشی پور به نظر من این مقاله ای که اینجا نوشتی 2زار هم نمیارزه، چرا یه عده دارن درمقابل فهمیدن از خودشون مقاومت نشون میدن؟؟ عزیزان این اینترانتی که الان برقرار هست اصلا مسخره س ، بچه بازیه
    • مصطفی IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خیلی خسته و ناراحت هستیم.ما دیگر اعتمادی نداریم.خدا جای حق نشسته‌.همش میترسم شرمنده زن و بچم بشم.اقای دکتر روحانی خیلی استرس ایجاد کردی‌
    • کیارش IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اولش کلی برای ایده و کارایی که انجام دادید خندم گرفت ، اما بعدش که متوجه شدم در واقع چقدر از پول بودجه عمومی کشور را خرج اینکار کردید بغض کردم
    • فهیم AT ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این کاری که دارین می‌کنین از ساختن دیوار برلین هم بدتر و وحشتناک تره.
    • علیرضا IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا چرت بود! به جای اندروید که کلا روی گوگل میچرخه میخواین چیو جایگزین کنین؟؟؟؟؟😂😂😂
    • آدم عصبانی IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واااای خدا از خوشحالی دارم بال در میارم 😏 جمع کنید این مسخره بازیارو .‌ با زبون بی زبونی دارین میگین مردم خرن . آدم شرمش میشه همچین مطلبی رو بخونه . متاسفم واسه همتون .
    • علیرضا جوادینیا IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حقیقتا نگارش این متن به جز نگاه ساده انگارانه به ماجرا چیز دیگه ای نیست. یک ایمیل ساده... یک جستجو جو ساده و خیلی کارها ساده دیگه غیرممکن شدن
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بخشی پور خودت هم بهتره از اینترنت استفاده نکنی فکر نمی کنی یه وقت کسی می شناسدت و مقایسه میکنه رفتارت رو با حرفات؟
    • محمد AE ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جالبه یه جوری سایت ها و تلوزیون تبلیغ میکنه که انگار همه چی گل و بلبه، همه راضی، ما چقدر خوبیم، به به، دنیا چقدر بده، اینجا بهشته، ولی اینطگری نمیمونه
    • محمد AE ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از خبرگزاری مهر تشکر میکنم چون نطرات واقعی رو نشر میده و مانند بعضی از خبرگزاری ها نظرات رو خودش نمینویسه
    • علی IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم بزودی نابودی کسانیکه اینترنت و قطع کردند ببینم.
    • مهدی IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خانم بخشی پور بجای اینا به وزرای محترم بگید نصف پیام هایی رو که توییت می کنن مصاحبه کنن مطلب کم نیارین. بعضی چیزایی که گفتین واقعا آدم در میزان تحصیلاتتون شک میکنه.
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کره شمالی سلام ✋️
    • سحر IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تو پارسی جو ، یه کلمه معمولی سرچ میکنی اونقدر چیزای بیربط و مزخرفی میاره که ترجیح دادم ببندمش و منتظر گوگل بمونم اینترنت ملی هیچوقت نمیتونه جای غول های بزرگی مثل گوگل رو بگیره انقدر ملت رو اذیت نکنین
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      برای پیشرفت کشور نیاز به همگامی علمی کشور با علم بین المللی است و آن به جز استفاده از پایگاه‌های بین المللی امکان پذیر نیست. چگونه می‌شود بدون دستیابی به مقالات بین المللی پیشرفتی در علم داشت؟
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تو این 2 روز بازدیدتون رفته بالا خوشتون اومده اگه نت باز بود کسی به سایتتون سر میزد انصافا ؟
    • امیر IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من دانشجوی برای دانلود مقاله نرم افزار ایمیل و ارتباط با خارج و... باید چیکار کنم؟
    • شاهین IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا این رسانه‌های داخلی به این آسمون ریسمونایی که برای هر کار نادرست دولت می‍‌بافند اعتقاد دارند؟
    • مینا IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مطلب خوبی بود که جای خالیش احساس میشد ولی بدون نوشتن آدرس دقیق خیلی فایده ای ندارهُ لازمه یک نفر لیستی از تمامی موارد و سایت های دیگه بنویسه که بشه بهش مراجعه کرد. یوز و پارسی جو هم کار نمی کنن
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اینترنت و موتور جستجو داخلی به درد خودت میخوره
    • پارسا IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اصلا از اینترنت و شبکه چیزی متوجه میشی که مقاله درباره اش نوشتی ؟ ما موتور جستجو نداریم ،در حال حاضر فقط سایت ها رو با آدرس هاشون باز میکنیم ، پیام رسان های داخلی به هیچ وجه در حدنمونه های خارجی نیستن
    • نوید IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به خدا 3 روزه از همه کار و زندگیم افتادم. چند روز دیگه امتحان دارم ، دیکشنری هم نمی تونم باز کنم.خدایا ما چه گناهی کردیم آخه. تو رو خدا زودتر وصل کنید
    • امیر IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیال کردید با دو تا برنامه آشغال معرفی کردن نیاز رفع شد؟! اگر نیازها اینقدر کم و اینطور بود که دیگه کسی برنامه نویس نمیشد تو دنیا
    • علیرضا IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خوبه که شما کاره‌ای نشدی امثال شماست که همه بدبختی‌ها را برای جوانان ما به ارمغان آورده است شما منظورت اینه مرزهای مجازی راهم‌به روی ایرانیان برنده الحمدلله مرزهای واقعی که بسته شده و کاملا با دنیا ق
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      پارسی جو و یوز که بشدت کنده و از صبح دارم بورس سرچ میکنم جواب نمیده . خوب چرا بورس متصل نکردید به این جستجوگرا ؟!
    • اشکان IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      منتظر اینترنت زیر زمینی باشد مثل کره شمالی و چین با اینترنت ملی همه مودم هایشان را خواهند فروخت ایران اکر خدماتی فراتر از گوگل و ماکروسافت رو هم ارائه بده باز استفاده نخواهند کرد مردم ایران
    • محمد IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا روی دیگ رو سفید کردید👌👌👌
    • اشکان IR ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      منتظر اینترنت زیر زمینی باشد مثل کره شمالی و چین با اینترنت ملی همه مودم هایشان را خواهند فروخت ایران اکر خدماتی فراتر از گوگل و ماکروسافت رو هم ارائه بده باز استفاده نخواهند کرد مردم ایران
    • مهران IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آهای خانم که اینهارو نوشتی هیچ میدونی با اون وسیله ایی که اینهارو نوشتی برای بروزرسانیش نیاز به اینترنت جهانی دارید؟؟؟ ها؟؟؟ یا اون گوشی که تو دست من و شما هستش نیاز به اینترنت جهانی داره ؟
    • R IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      همش چرت و پرته
    • mehdi IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من سایتم تو گوگل نزدیک 70 هزار صفحه ایندکس شده داره و اکثرا هم رتبه اول گوگل هست بعد میام همینو میزنم تو پارسی جو و یوز حتی یک صفحه هم نمیاره .تمام کار و کاسبی ماها خوابیده اگر حق الناس نیست چیه این؟
    • mehdi IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این چه گزارشیه شما انتشار دادید چرا با زندگی میلیونها جوان که برا خودشون کار درست کردن و زندگیشونو میچرخونن بازی میکنید؟چرا پیگیری نمی کنیدوصل بشه.16سال دارم اینترنت کار میکنم گوگل قطع شده اولین بار ه
    • مهران IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شمایی که از موتور جوستجوی پارسی صحبت میکنی اصلا الان که اینترنت به این شکل شده چیزی جستجو کردی ؟؟؟ این رو جست جو کن : سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور !!!!!!!! این موتور جستجوی شما کل منبعش گوگل هست
    • پیمان IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بد نیست یکم خجالت
    • Ss IR ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی خودت به چیزیایی ک نوشتی نمیخندی بیشتر استارتاپ ها به اینترنت جهانی نیاز داره.اونم از وضعیت جستجو گرا برو ی ذره با پارسی جو و پیام رسان سروش کار کن بعد بیا مطلب بنویس
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آخه مزحرف گویی تا کجا؟ چقدر میتونید مردم رو احمق فرض کنید؟ الان کدوم نرم افزار هواشناسی فعاله؟ کدوم ایمیل داخلی فعاله؟ کدوم مسیر یاب داخلی فعاله؟ گوگل استور و اپ استور رو چکارش کنیم؟ مردم رو از زندگی
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دین ما ترویج داده که دنبال دانش و علم برید حتی اگه در چین باشه! اونوقت اقایون مردم مارو منزوی تر از دیروز و تافته‌جدا بافته میکنن!!! اخه چرا؟؟!!
    • ناشناس IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یه دفعه بگو به کره شمالی خوش امدید
    • علی IR ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من که میدونم نمیدونید خجالت چیه ولی اگر یه روزی فهمیدین خجالت بکشید. مردم گشنه هستن یه تعداد با همین اینترنت بخور نمیر زندگی میکردن اونم ازشون دارین میگیرین خدا خودش به داد همه برسه واقعا خیلی متاسفم
    • اردشیر IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سیامک انصاری رو دیدین وقتایی که به خاطر عمق کوته فکری اطرافیانش تنها کاری که میکنه زل زدن تو دوربینه؟ الان اونجوریم.
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شبکه ملی اطلاعاتتون بخوره تو سرتون
    • رضا IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      شرکت و کسب و کار من وابستگی کاملی به گوگل داره و از روزی که دسترسی قطع شده میلیون ها تومن ضرر کردیم. اگه همینجوری پیش بره مجبوریم اکثر کارکنان رو اخراج کنیم! این به اقتصاد ضربه شدیدی میزنه!
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به معنای تمام مملکتو ايزوله کرديد اين بود استقلال - آزادی؟
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با این روش اگر قصد دارند مجبور به استفاده از این ابزار داخل اینترانت شویم بدون تردید اشتراک اینترنت را با دوستان فسخ می کنیم.بنده از شرکتی خصوصی دوستان از مخابرات و اپراتورهای تلفن اشتراک داریم.
    • بینا IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به سفارش کی این مقاله افتضاح نوشته شده؟؟؟؟؟ سایتهای دولتی داخلی تو روزهای معمولی به زووور بالا میان، حالا چه برسه پیام رسانهای داخلی که به بهانه بومی سازی ولی به منظور دریافت اطلاعات مردم طراحی شدن
    • کاربر میهمان IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      قطعی اینترنت برای شماهایی که سواد درست حسابی ندارید و اگر هم درس خوانده باشید و مدرک نخریده باشید رشته هایی مدرک گرا و بی محتوا را خوانده اید و هیچ شناختی از گوگل اسکولار ندارید مشکلی بوجود نمی آورد.
    • ماهان IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دلت خوشه ها 200 سال عقبیم
    • بابک IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      توی همین سایت خبری ۱۰۰۰ تا مطلب در مورد اهمیت و مزایای ارتباطات هست بعد توی این گزارش از مزایای قطع ارتباط و انزوا صحبت میشه به نظرم برق رو هم بصورت سراسری قطع کنن
    • ک ا IR ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نه مرور گر بومی به درد می خوره نه جستجوگر. اینترنت را زودتر وصل کنید. اینقدر ضرر به مردم نزنید
    • شاسکول IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      میترسم به پیامرسانهای داخلی وصل بشم اطلاعات دزدیده بشه
    • نيما IR ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به جاي انتقاد به سازمان تنظيم مقررات و اي اس پي ها برا مجرم بودنشون و خارج شدن از قرار دادشون با مشتركين و جبران خسارتي كه بايد انجام بدهند ميگيد شبكه ملي اطلاعات؟
    • ali IR ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بنده به عنوان یک برنامه نویس عرض میکنم-بدون اینترنت هیچ برنامه ای نوشته نخواهد شد و از سایر برنامه ها و سرویس های فعال دنیا هم استفاده نخواهد شد و همین سایت ها و برنامه هاییم که هست کم کم از بین خو...
    • بنده خدا IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این چه نگاه و تحلیلیه؟ واقعا فلج شدیم آخه یه کم هم از مشکلات نبود اینترنت بگین متاسفم
    • sep IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      گزارش خوبی نبود ... کدوم نیازهای اولیه رو تونسته پاسخگو باشه؟؟؟؟
    • فرشاد IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جویشگر پارسی جو؟ هه مرسی از اینکه موجبات شادی و خنده ی این لحظه ی مارو فراهم کردین. متن بیشتر شبیه لطیفه بود تا اینکه جنبه ی خبری داشته باشه. پارسی جو تنها کاری که انجام نمیده جویشه قربون شکلت : |
    • حمیده IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ترا خدا دیگه بس کنید به جایی این حرفها خبر ازاددادن بدهنید و انجام شود ما مردم همه اش در فشاریم گرانی و افزایش بنزین .. زلزله و سیل و بی خانمان شدن یک عده مردم توسط آشوبگران شما دیگه مارو محدود نکنی
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حرف مفت
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به دوران اینتراناسورها خوش آمدید، در سمت راست یک وب سایت ساز هست که از بی اینترنتی خشک شده و در سمت چپ هم یک تاجر با لباس های پاره مشاهده می‌کنید که به علت دسترسی نداشتن به حساب هاش سکته کرده
    • 444 IR ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      yooz.ir که اصلا وجود خارجی نداره! نمیا parsijoo.ir هم برای واژه ساده «تهران» خطا میده. یافت می نشود! البته تقصیر اینا نیستا! فکر کنین به یه پروژه ساده دانشجویی بگن بیا جای قول فناوری گوگل! بشین.
    • abcd IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اخ دندونم
    • محمد IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آقا بنزین بشه 5 تومن فدا سرتون ولی دیگه اینترنت رو بومی نکنید که کلی از مردم رو تو یه زندان مجازی قرار میدید
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خبرنگار محترم! شما خودت ساینا رو دیدی که رو هوا هر چی دیدی کپی پیست میکنی؟! وقتی اینترنت باز بود هم از خیلی وقت پیش ساینا وجود نداشت! چرا مردمو اسکل میکنی آخه؟ نفس گرمتون از سهم اینترنت خبرنگاریتونه
    • محمد IR ۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      منی که کارم ارز دیجیتاله چه خاکی رو سرم بریزم؟
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کاش یه مقاله می نوشتید که به نفع ملت باشه نه دولت.. قشنگ دارم حس می کنم تو یه جزیره دور افتاده هستیم. اینترنت جهانی حق ملت.. کاش بفهمن.. کااااش..
    • Mostafa IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما هیچ، ما نگاه...
    • شبنم IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا شما یک شهروند رو می شناسی که از وضعیت ایجاد شده عصبانی و عاصی نباشه؟؟بعد میایی گزارش تهیه می کنی که اینترنت ملی خوب کار کرده؟؟میزان نارضایتی در سطح جامعه از تضعیف هر روزه حقوقش بسیار بالاست
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یه حرکتی بزنن ماهواره هم دیگه نتونن ببینن فقط شبکه ۴ باشه
    • ر.شاملو IR ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خانم بخشی پور خیلی بیفکرانه چنین مقاله ای را نوشتید که فقط تعداد اخبار روزتون رو پر کرده باشید. ایا خود شما در خبرگزاری از این موتورهای جستجوگر استفاده می کنید؟ یا اینک هبه گوگل دسترسی دارید
    • صبورا IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چجوری مستقل بشیم؟ خودمون رو بکنیم تو کوچک‌ترین چارچویی که هیچکس نمیتونه بهش وارد بشه و ادعا کنیم مستقل شدیم! تفاوت و تعریف استقلال و انزوا رو متوجه هستید؟ اینا انتخاب مردم نیست، اجباره، تحمیله!
    • مهرداد IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      همچنان منتظر بشینید تا مردم بیان از اینا استفاده کنند.من که یک ریال پول بابت این اینترنت داخلی نمیدم.به اندازه ۲ ماه از لحاظ زمانی به من خسارت وارد شده.من که پولمو از شرکت های اینترنتی پس میگیرم.
    • امین IR ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بابا ده دقیقه وصل کنید ایمیل هامون رو چک کنیم
    • محم IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      پیش به سوی کره شمالی شدن ، دمتون گرممم اینترنت ملی همانند خودرو ملیه ،بیزحمت به مسءولین بگین یه ۷۰۰،۸۰۰ بیلیون دلار هزینه اینستاگرام ملی کنن حالشو ببریم.
    • محمود IR ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      تازه میفهمم به قهقرا رفتن یعنی چی ،واقعا متاسفم .اینترنت ملی ؟؟؟!!!
    • Fardin IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      همین الانش میخوام نظر بنویسم ازم ایمیل میخواد که ایمیل و جیمیل وابسته به یاهو و گوگلن. وقتی مسئولین ما با مدرک جعلی بشن کاره مملکت وضع ازین بهتر نمیشه
    • ابوالفضل IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مسخره کردی مارو؟ خودت از موتور جستجوی پارسی تاحالا استفاده کردی؟ من کارم فارکسه؛ اونو چی کار کنم؟ چرا حمایت میکنی از این سانسور شدید؟
    • Siya IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من تو پارسی جو جستجو کردم فقط از ویکی پدیا جواب‌پیدا میکنه. احتمالا اینترنت و با ویکی پدیا اشتباه گرفته
    • محمد IR ۰۲:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدایا مارو نجات بده
    • ارسلان IR ۰۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      گیمر ها و اونایی که بصورت حرفه ای تولید محتوا میکنن ام که اصلا وجود ندارن...طبق ی مجله داخلی (که البته گیمر هارو به شکل کرم نمایش داده بود) ما حدود 20 میلیون گیمر داریم و شما حتی اسمی نبردید...متاسفم
    • علی IR ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      گوگل باید زودتر نصب شه وگرنه ایران تبدیل به یه کشور عقب مانده میشه و به 1000 سال قبل بر میگرده
    • AE ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      ما بدین ترتیب بایستی از قطع اینترنت ممنوع باشیم ! چقدر انسانهای پست و ریاکار در مملکت رشد کرده اند که بخاطر خوش خدمتی دارن قطع نان هزاران نفر در اینترنت برای خود نفع شخصی درست میکنند !تف
    • محسن IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      طرف وسط بیابون یه خونه داشت آب لوله کشی گاز برق و ....... یهو زدن برقشو قطع کردند ! بعد میگن مراجعه برای خرید ژنراتور بادی و گازی و خورشیدی زیاد شده وای چه دست آورد خوبی ؟!
    • رویا ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      همچین با آب و تاب نوشتن و اینقدر قشنگ این عقب افتادگی رو جلوه دادن ادم دلش میخواد تا اخر عمر بره تو غار زندگی کنه!! بابا ملت نخوان مثه شماها تو غار باشن باید کی رو ببینن؟!!
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      اینترنتملی یعنی کشک --ما کاری با نت نداریم ایا ایران خودش میتونه ویندوز ارائه کنه ما اگه با مایکروسافت دسترسی نداشته باشیم ویندوزهایمان را چه کسی میخواهد اپدیت کند ؟ آنتی ویروسها چطور؟
    • میم حِ نون IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      به امید ازادیِ دخترم ، ایران
    • حسین IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      مثل اینه که بجای ماشین، فرغون بدی دست ملت بعد با ریشخند بهشون بگی این هم چرخ داره این هم حرکت میکنه این هم بدنه فلزی داره! دیگه چی میخوایید؟؟
    • علی IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      سلام در این شرایط حداقل آدرس های وب سایت های معرفی شده رو می دادید!
    • علی IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      کسی لینک پارسی جو رو داره ؟
    • سمیرا IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      سلام دوستان برای آموزش زبان هم که مثل من درگیر آزمون زبان هستند سایت فست زبان برقرار است و داره کار میکنه
    • مهدی IR ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      خب لینک ها رو هم بزار مطلب به این خوبیت بلااستفاده شده
    • یک بی اینترنت RO ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      این اینترنت حتی ملی هم نیست روز اول فقط ملی بود که سرعتش پایین بود و سایت های غیر از دات آر را باز نمی کرد روز بعد آن را به نت بین المللی وصل کردند که سرعتش بالا برود و جوابگوی ظرفیت باشد در حقیقت این
    • ناصر IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
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      من فکر میکنم در ماهای آینده اینترنت قطع خواهد بود.بنزین گرون شد به گفته ی رئیس بانک مرکزی 5 -4 درصد تورم ایجاد میشه.پس من ایرانی باید برم پولم رو از بانک بیرون بکشم و دلار.طلا.خودرو.مسکن بخرم.کافیه
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
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      توصیه میکنم اگر انتی ویروس قوی دارید یه سری به این موتورهای جستجوگر یا خیلی از سایتهای خبری فعلی که باز هستند بزنید، بلافاصله انتی ویروس پیام میده خطر هک و دستبرد اطلاعات ..علی برکت الله
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
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      مردم بدبخت برای خالی شدن جیبشون ناراضی بودن حالا با قطعی اینترنت یه سیلی محکمتر زدن که جای قبلی فراموش شه اونوقت توی این شرایط بجای اینکه بفکر دفاع از مردم فقیر باشی با این گزارشا نمک رو زخمشون میپاشی
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
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      ملوم نیست کدوم اقازاده ای این موتورای جستجوی بدردنخور رو راه انداخته که دارین گروهی ازش حمایت میکنین، توی تاریخ ثبت میشه رسانه هایی که از فقیر شدن و بدبختی مردمشون حمایت کردن...واگذارتون کردیم به خدا
    • محمدحسین US ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
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      ای کاش تموم شید
    • Sina IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
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      به نگارنده اين متن توصيه ميكنم، يكم بيشتر دنبال كار بگرد، قطعا يه شغل آبرومند پيدا ميكني! فقط صبور باش و خوب بگرد.
    • US ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
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      خيلى از اين apps ها را نميتوان نصب كرد و اگر هم بسن خوب كار نميكنند!!؟ وسيله من يك اى پد هست،،،

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