احتمال بارش برف در ارتفاعات مرکزی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، علی ملاشاهی اظهار داشت: سامانه بارشی خوبی از روز چهارشنبه وارد استان شده و فعالیت خود را در سطح استان آغاز می کند به طوریکه علاوه بر بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش تندبادهای موقتی، احتمال جاری شدن روان آب، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق شرایط برای ریزش تگرگ نیز مهیا است، ادامه داد: با توجه به وزش تندبادهای موقتی در این مدت، خیزش گردوخاک و کاهش شعاع دید افقی در محورهای مواصلاتی استان نیز مورد انتظار است.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: چهارشنبه شب برای ارتفاعات مرکزی استان به ویژه کوه تفتان احتمال بارش خفیف برف وجود دارد.

ملاشاهی با بیان اینکه سامانه تا پنجشنبه در استان فعال است، گفت: توصیه می شود در این مدت از اسکان و تردد در حاشیه مسیل ها و رودخانه های فصلی اجتناب شود.

وی تصریح کرد: از اواخر وقت روز چهارشنبه توده هوای سرد به استان نفوذ می کند که پیامد آن وزش باد شدید و گردوخاک در شمال استان و کاهش محسوس دما در سطح استان است به نحوی که پیش بینی می شود دمای هوا بین ۶ تا ۱۰ درجه کاهش یابد.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره بر اینکه پیش بینی می شود وزش باد در شمال استان شنبه کاهش یابد، افزود: از روز چهارشنبه وزش باد با شدت کمتر در مرز شرقی و نوار غربی استان آغاز می شود و تا جمعه ادامه می یابد.

ملاشاهی در بخش دیگری به نوسانات دمایی استان اشاره کرد و گفت: در شبانه روز گذشته زهک با دمای ۴ درجه سلسیوس سردترین شهر و زرآباد با ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین شهر استان شد.