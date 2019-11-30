مدیر توئیتر برای حفظ حریم شخصی از گوگل استفاده نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، همزمان با افزایش انتقادها از گوگل به علت بی توجهی به حریم شخصی کاربران و جمع آوری بی اجازه داده های خصوصی آنها، جک دورسی مدیرعامل توئیتر با ارسال پیامی در حساب کاربری شخصی خود تصریح کرده: " من داک داک گو را دوست دارم. موتور جستجوی پیش فرض من در حال حاضر داک داک گو است که اپلیکیشن آن حتی بهتر است. "

داک داک گو هم از طریق حساب کاربری خود در توئیتر به این پیام دورسی واکنش نشان داده و نوشته است: " این خیلی خوب است که ما چنین چیزی را می شنویم جک! خوشحالیم که تو را در کنار مایی. "

داک داک گو موتور جستجوی نوپایی است که بارها تصریح کرده از جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران و ایجاد نمایه ای در مورد هر کاربر از این طریق خودداری می کند. همین مساله موجب می شود داک داک گو از نمایش آگهی های تبلیغاتی هدفمند بر مبنای نتایج جستجوی شخصی سازی شده هم خودداری کند.

داک داک گو در دو سال اخیر پیشرفت مناسبی داشته، اما هنوز جایگاه خاصی در دنیای موتورهای جستجو ندارد. این موتور جستجو هر ماه ۱.۵ میلیارد جستجو را پردازش می کند که در برابر پردازش ۳.۵ میلیارد جستجو توسط گوگل در روز رقم قابل توجهی محسوب نمی شود. البته گوگل بیش از صدهزار کارمند و داک داک گو کمتر از صد کارمند دارد.