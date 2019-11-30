به گزارش خبرنگار مهر، بعد از شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکاری بازیکن سابق این تیم در پی انتقال به باشگاه روبین کازان روسیه، فدراسیون جهانی فوتبال در نهایت رای خود را از یک بخش از این شکایت اعلام کرد. در رای فیفا، باشگاه روبین کازان باید بابت فقط بابت غرامت آموزشی شکاری مبلغ ۹۵ هزار یورو به ذوب آهن پرداخت کند. همچنین ۵ درصد هزینه دیرکرد (حدود ۱۰ هزار یورو) هم به این مبلغ اضافه می شود و به این ترتیب ذوبی ها از شکایت غرامت آموزشی صاحب ۱۰۵ هزار یورو خواهند شد.

شکاری در حالی از ذوب آهن راهی روبین کازان شد که سعید آذری مدیرعامل وقت ذوبی ها ابتدا شکایتی را در فدراسیون فوتبال ایران طرح کرد که شکاری در این شکایت به خاطر فسخ یکطرفه قراردادش محکوم شد.

شکاری در ادامه بدون توجه به این رای که کارکرد داخلی داشت، به باشگاه روبین کازان روسیه پیوست و حدود دو سال در این تیم بود. آذری بعد از ناامیدی از ضمانت اجرایی رای فدراسیون ایران، با کمک یک وکیل ایتالیایی شکایت ذوب آهن را در فیفا ثبت و حتی بعد از جدایی از این باشگاه، شکایتش را پیگیری کرد.

چندی پیش رای ابتدایی کمیته حل اختلاف فیفا منتشر شد که تفسیرهای مختلفی از آن صورت گرفت و عنوان می شد شکایت ذوب آهن از شکاری رد شده است. در حالی که حتی بعضی از اعضای باشگاه ذوب آهن تمایلی به پیگیری این پرونده نداشتند، آذری با رایزنی مجدد با وکیل ایتالیایی، درخواست گراندز (اعلام جزئیات رای) را به فیفا فرستاد و حالا روبین کازان به پرداخت غرامت به یک باشگاه ایرانی محکوم شده است.













این برای اولین بار است که یک باشگاه ایرانی توانسته است با طرح شکایت در فیفا، یک باشگاه خارجی را در پی انتقال بازیکن داخلی محکوم کند؛ اتفاقی که در دوران مدیریت سعید آذری در ذوب آهن رخ داد و می تواند نقطه عطفی در عرصه مدیریت باشگاهی ایران باشد.