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۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

توسط نشر روزگار؛

رمان «زنی در فصل پنجم» منتشر شد

رمان «زنی در فصل پنجم» منتشر شد

رمان «زنی در فصل پنجم» نوشته مینودخت دبیری توسط نشر روزگار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «زنی در فصل پنجم» نوشته مینودخت دبیری به‌تازگی توسط نشر روزگار منتشر شده است.

این رمان روایت زندگی پر فراز و نشیب دختری نوجوان از اهالی شهر سر پل ذهاب در استان کرمانشاه است که با آوارگی و ویرانی‌های جنگ عراق و ایران همراه شده است. مینودخت دبیری در این‌کتاب برشی از زندگی شخصیت اصلی و خانواده‌اش را از زمان جنگ و دوران پس از آن به تصویر کشیده است.

«زنی در فصل پنجم» را می‌توان یکی از آثار ادبیات بومی و اقلیمی ایران به شمار آورد که جملات و اصطلاحات کردی کرمانشاهی را شامل می‌شود و برگی از زندگی مردمان سخت‌کوش غرب ایران را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

در این‌داستان همچنین حوادث و اتفاقات تاریخی نیز در کنار قصه خلق‌شده توسط نویسنده، مورد توجه قرار گرفتند.

این‌کتاب با ۶۰۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۹ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4787439

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