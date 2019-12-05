دانشجویان تهرانی پیشتاز در ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ازدواج دانشجویی، مهدی غلامی مقدم، گفت: تاکنون بیش از ۵هزار و ۵۰۰ زوج دانشجو در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد زوج دانشجو، ۶۳ درصد در مقطع کارشناسی، ۲۲ درصد مقطع کارشناسی ارشد و ۹ درصد در مقطع دکتری هستند.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه بیست و سومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی(طرح ملی همسفر تابهشت) از دی تا اسفندماه جاری در مشهد مقدس برگزار می شود، افزود: تاکنون دانشگاه های استان های تهران با ۱۷درصد، اصفهان با ۱۱ درصد و یزد با ۷ درصد، بیشترین آمار ثبت نام را به خود اختصاص داده اند.

غلامی مقدم اظهار کرد: این دانشجویان به ترتیبِ آمار ثبت نام از دانشگاه های تابعه وزارت علوم، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت هستند.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی کشور با تاکید براینکه ازدواج دانشجویی به ازدواج هایی اطلاق می شود که حین تحصیل یکی از زوجین در دانشگاه صورت گرفته باشد، خاطرنشان کرد: در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی، زوج هایی که زمان عقدشان از اول فروردین ماه ۹۷ تا پایان آذرماه۹۸ باشد امکان ثبت نام دارند. همچنین زوج هایی که در دوره بیست و دوم ثبت نام کرده و تایید شده اند اما امکان حضور نداشتند می توانند در این دوره شرکت کنند.

بر پایه این گزارش، زوج های دانشجوی واجد شرایط می توانند تا پایان آذرماه از طریق سایت اینترنتی www.ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا امور فرهنگی دانشگاه ها برای شرکت در این مراسم ثبت نام کنند.