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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۲۹

در دانشگاه شهید بهشتی؛

نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» برگزار می شود

نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» برگزار می شود

نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» با ارائه میلاد نوری مدرس دانشگاه، برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» با ارائه میلاد نوری مدرس دانشگاه شهید مطهری و شهید رجایی برگزار می شود.

این نشست سه شنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4790500

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