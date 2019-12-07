نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بنیادهای فلسفه اسلامی در علم سیاست» با ارائه میلاد نوری مدرس دانشگاه شهید مطهری و شهید رجایی برگزار می شود.

این نشست سه شنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.